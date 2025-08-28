Кандидат медицинских наук назвал неочевидные причины головной боли

Головная боль может быть вызвана целым рядом неочевидных причин, о которых важно знать. Об этом рассказал директор департамента патоморфологии и клинической цитологии лаборатории «ЛабКвест», кандидат медицинских наук Дмитрий Буланов.К малоизвестным провоцирующим факторам специалист отнес нарушения осанки и длительное статическое напряжение мышц шеи и плечевого пояса, особенно у людей, проводящих много времени за компьютером.«Хроническое мышечное перенапряжение способно вызывать тензионные головные боли, которые пациенты часто путают с мигренью. Еще одним недооцененным фактором являются внутренние ритмы организма. Нарушения сна, сбой циркадных ритмов, работа в ночные смены могут нарушать регуляцию сосудистого тонуса и болевой чувствительности», — указал специалист.Также важны гормональные колебания: у женщин головная боль может быть связана с менструальным циклом, приемом контрацептивов или климаксом.В некоторых случаях головная боль становится следствием хронического обезвоживания, особенно у пожилых людей, или злоупотребления кофеином. Более редкой причиной является резкое прекращение приема некоторых лекарств, включая анальгетики, что может вызывать так называемую абузусную головную боль.Проблема также бывает связана с заболеваниями шейного отдела позвоночника или зубочелюстной системы. При шейном остеохондрозе, грыжах межпозвонковых дисков или спазме глубоких шейных мышц возможно развитие цервикогенной головной боли. Заболевания зубов, хронический бруксизм или патология височно-нижнечелюстного сустава могут провоцировать головную боль напряжения.Существуют типы головных болей, указывающие на серьезные заболевания и требующие немедленного обращения к врачу. К тревожным признакам относится внезапная, «громоподобная» боль, достигающая пика за считаные секунды — возможный признак субарахноидального кровоизлияния.«Опасна головная боль, сопровождающаяся нарушением речи, зрения или слабостью в конечностях, что нередко сигнализирует об инсульте. Особого внимания требуют новые боли у людей старше 50 лет, особенно с похуданием или скованностью в мышцах, что может указывать на височный артериит. Постепенно нарастающая головная боль, усиливающаяся по утрам с тошнотой или изменением сознания, требует исключения опухоли мозга», — предупредил Буланов.Ключевую роль в профилактике головных болей играет образ жизни. Необходимо нормализовать режим сна — взрослому человеку требуется семь-восемь часов качественного сна в одно и то же время. Регулярная физическая активность, особенно аэробные нагрузки, способствует улучшению сосудистого тонуса. В рационе важно избегать триггерных продуктов: выдержанных сыров, копченостей, шоколада, алкоголя и глутамата натрия. Полезными будут практики релаксации — дыхательные упражнения, медитация, йога. В некоторых случаях показано ведение дневника головной боли для выявления индивидуальных триггеров.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки