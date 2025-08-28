Дерматолог развеяла распространенный миф о причине появления прыщей

Употребление жирной пищи не провоцирует появление прыщей и не влияет на состояние кожи, заявила врач-дерматолог Розалинд Симпсон.Врач пояснила, что прыщи появляются в период полового созревания из-за повышения уровня андрогенов. По ее словам, этот гормон провоцирует выработку кожного сала, которое, смешиваясь с омертвевшими клетками, забивает поры, а также создает благоприятную среду для размножения бактерий.Симпсон отметила, что прыщи могут появляться также из-за внешних факторов, таких как уровень стресса или состояние окружающей среды. Кроме того, к неприятным последствиям для кожи может привести употребление большого количества нерафинированных сахаров. Несмотря на это, дерматолог призвала не придерживаться специальных диет ради борьбы с прыщами. Ограничения в питании она оценила как опасные для физического и эмоционального здоровья.

