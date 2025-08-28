Врач предостерег от распространенной ошибки при мозолях

Подолог Альберто Мартинес Оллер заявил, что многие люди при лечении мозолей на ногах допускают распространенные ошибки.Оллер отметил, что многие прокалывают волдырь, в котором находится жидкость. Однако делать это нужно только в том случае, если он крупных размеров, вызывает неприятные ощущения и мешает движению, заверил врач.Он добавил, что перед тем, как проткнуть волдырь, мозоль нужно аккуратно очистить теплой водой с мягким мылом. Для прокола стоит использовать иглу, простерилизованную в спирте, подчеркнул доктор.По словам врача, когда жидкость вытечет, не нужно удалять лишнюю кожу, поскольку она является естественным барьером против бактерий. Вместо этого необходимо нанести на пораженную область антисептик и закрыть ее стерильным бинтом. Менять повязку специалист призвал ежедневно или по мере загрязнения.В период заживления мозоли Оллер посоветовал отказаться от неудобной обуви, так как она только усугубит травму. Также важно избегать трения и носить бесшовные носки. При появлении жжения, боли, гноя или красноты на пораженном участке кожи врач порекомендовал обратиться за медицинской помощью.

