Мужчинам перечислили симптомы климакса
Симптомами мужского климакса Ланзак назвал снижение уровня энергии и ухудшение полового влечения. Также об этом состоянии могут свидетельствовать проблемы с эрекцией и появление жировых отложений в области живота.
Кроме того, в этот период у мужчин возникает раздражительность, снижается мотивация и концентрация внимания, повышается риск возникновения депрессии и переломов из-за потери плотности костной ткани, добавил специалист. Гормональный спад начинается постепенно уже с 30-40 лет, но наиболее заметным он становится после 50 лет. На тяжесть симптомов оказывает влияние генетика, образ жизни, наличие хронических заболеваний и вредных привычек, заключил Ланзак.
Иллюстрация к статье:
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
Добавил lavrentiya в категорию Разное
Добавить комментарий