Мужчинам перечислили симптомы климакса

Уролог Альберто Перес Ланзак заявил, что у мужчин тоже рано или поздно наступает климакс.Симптомами мужского климакса Ланзак назвал снижение уровня энергии и ухудшение полового влечения. Также об этом состоянии могут свидетельствовать проблемы с эрекцией и появление жировых отложений в области живота.Кроме того, в этот период у мужчин возникает раздражительность, снижается мотивация и концентрация внимания, повышается риск возникновения депрессии и переломов из-за потери плотности костной ткани, добавил специалист. Гормональный спад начинается постепенно уже с 30-40 лет, но наиболее заметным он становится после 50 лет. На тяжесть симптомов оказывает влияние генетика, образ жизни, наличие хронических заболеваний и вредных привычек, заключил Ланзак.

