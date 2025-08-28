Невролог назвал три упражнения для улучшения памяти

Невролог Байбин Чен назвал три упражнения, выполнение которых поможет улучшить память.Главным методом тренировки мозга Чен назвал обучение любым новым навыкам. Однако, по его словам, мало только узнавать что-то новое. Очень важно рассказывать об этом другим. «Когда вы объясняете информацию кому-то другому, ваш мозг укрепляет связи, делая память более устойчивой», — объяснил врач.Кроме того, невролог посоветовал в процессе обучения задействовать как можно больше органов чувств. Например, пропеть новую информацию, записать ее или связать с визуальными образами. «Чем больше чувств вы задействуете, тем прочнее будет память. Это основано на теории двойного кодирования, которая показала, что сочетание информации со зрительными образами значительно улучшает запоминание», — отметил Чен.Наконец, он порекомендовал запоминать информацию постепенно, а не пытаться зазубрить все сразу. По его словам, нужно сначала ознакомиться с данными, а затем повторить их на следующий день, через неделю и через месяц. Чен пояснил, что, увеличивая интервалы между повторениями, человек тренирует долгосрочную память.

