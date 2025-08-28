Ученые рассказали, какие заготовки на зиму самые полезные

Специалисты Пермского Политеха напоминают: правильно приготовленные заготовки помогут сохранить максимум полезных веществ в продуктах с огорода.Исследователи рекомендуют: наиболее полезными способами консервации считаются заморозка, сушка и квашение.Россия прочно вошла в число мировых лидеров по производству овощей и фруктов, но в зимний период у многих соотечественников отмечается дефицит витаминов. Данные Роспотребнадзора свидетельствуют о нехватке трех и более витаминов у половины детей и четверти взрослого населения.Ассистент кафедры «Химия и биотехнология» ПНИПУ Евгения Гладких рекомендует в качестве практически идеального метода заготовок заморозку. Она даёт возможность сохранить больше всего витамина C, тогда как при других способах обработки этот ценный витамин разрушается почти полностью.Сушка хороша тем, что таким образом удерживается клетчатка, минералы и антиоксиданты. Что касается квашения и мочении овощей и фруктов, то оно запускает молочнокислое брожение. А это поистине уникальный процесс, при нём объёмы витаминов группы B и витамин C даже преумножаются!Маринование и соление менее полезны, уверяют эксперты. В них много соли, сахара и уксуса, а это таит риски для здоровья. Особенно опасны маринованные грибы: если нарушается санитария или технология, в них могут копиться возбудители ботулизма.Классическое варенье содержит ударную дозу сахара, да и при долгом кипячении витамины разрушаются. Зато в «пятиминутке», где нагрев минимален, сохраняется до половины витамина C.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки