JAHA: впервые озвучена новая причина инфаркта

К неожиданному выводу пришла команда финских и британских исследователей. В публикации для журнала JAHA они рассказали, что инфаркт миокарда может иметь инфекционную природу.Инфаркт остаётся одним из самых распространенных сердечно-сосудистых заболеваний. До сих пор было принято считать, что развитие атеросклероза и, как следствие, инфаркта вызывается исключительно накоплением в артериях окисленного холестерина низкой плотности. Это соединение является причиной воспаления сосудов.Однако данные нового исследования показывают, что основная роль в развитии этого опасного недуга может принадлежать скрытой бактериальной инфекции. Ученые выяснили, что внутри атеросклеротических бляшек появляется особая биопленка. В этой желеобразной структуре годами и десятками лет могут обитать «спящие» бактерии. В таком формате их не видит иммунная система и на них не действуют антибиотики.Но бактерии могут активироваться под воздействием некоего внешнего триггера. Чаще всего таким катализатором становится вирусная инфекция. Следствием становится развитие воспаления, разрушение фиброзной оболочки бляшки и образование тромба. Что и провоцирует инфаркт.Авторы исследования подчёркивают, что им впервые удалось показать, что внутри атеросклеротических бляшек находятся ДНК нескольких оральных бактерий. Разработанные ими антитела смогли выявить структуры биопленок в тканях артерий. Именно бактерии, которые выходят из биопленки, и становятся спусковым крючком воспалительного процесса, ведущего к разрыву бляшки.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки