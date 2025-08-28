Врачи предупредили о смертельной опасности хронического стресса и бессонницы

Хронический стресс и нарушения сна тесно взаимосвязаны с риском развития сердечно-сосудистых катастроф. Об этом рассказала невролог, ведущий специалист сети клиник «Семейная» Марина Гаджиева.По ее словам, при столкновении со стрессовой ситуацией организм запускает древнюю реакцию «бей или беги». Надпочечники выбрасывают кортизол, адреналин и норадреналин, что заставляет сердце биться чаще, повышает давление и уровень сахара в крови. В краткосрочной перспективе это полезно, но при хроническом стрессе данный каскад не прекращается, приводя к снижению иммунитета, нарушению метаболизма и высоким рискам для сердечно-сосудистой системы.«Ночью во время глубокого сна происходит нормализация уровня гормонов стресса, давление и частота сердечных сокращений снижаются, давая сосудам возможность восстановиться. Однако при хроническом недосыпе этот процесс нарушается и высокий уровень гормонов стресса накапливается, создавая порочный круг. Единственный способ разорвать эту цепь — своевременно обратиться к специалисту», — отметила Гаджиева.Вместе с тем клинический психолог клиники ментального здоровья «Аксона» Наталия Плотникова указала, что за навязчивой тревогой, не отпускающей даже ночью, часто скрываются нерешенные психологические конфликты. Постоянно повышенный кортизол разрушает сосуды, нарушает давление, а недосып усугубляет этот процесс, приводя к гипертонии, инфарктам и инсультам.«Стресс — не просто состояние ума. Это физиологическая буря, в которой участвуют гормоны: адреналин, норадреналин, кортизол. Они мобилизуют тело, но при постоянном воздействии изнашивают его. Повышенный кортизол разрушает сосуды, нарушает давление, а недосып лишь усугубляет этот процесс. В результате — гипертония, инфаркты, инсульты», — заявила Плотникова.Согласно статистике, у девяти из десяти пациентов, перенесших инфаркт, в анамнезе отмечаются хронический стресс и нарушения сна. Средний «стаж» бессонницы перед сосудистой катастрофой составляет 3–5 лет. Специалисты рекомендуют обращать внимание на тревожные сигналы: пробуждения между 3 и 4 часами ночи с ощущением паники, скачки давления без физических причин, навязчивые мысли о работе даже во сне.Для восстановления здорового сна эксперты советуют создать вечерние ритуалы: теплый душ, травяной чай, проветренная комната. Также помогают техники релаксации, такие как глубокое дыхание и постепенное расслабление мышц. Важно не просто принимать снотворное, а менять привычки и в случае необходимости обращаться за профессиональной помощью.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки