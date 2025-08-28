Врачи предупредили о смертельной опасности хронического стресса и бессонницы
По ее словам, при столкновении со стрессовой ситуацией организм запускает древнюю реакцию «бей или беги». Надпочечники выбрасывают кортизол, адреналин и норадреналин, что заставляет сердце биться чаще, повышает давление и уровень сахара в крови. В краткосрочной перспективе это полезно, но при хроническом стрессе данный каскад не прекращается, приводя к снижению иммунитета, нарушению метаболизма и высоким рискам для сердечно-сосудистой системы.
«Ночью во время глубокого сна происходит нормализация уровня гормонов стресса, давление и частота сердечных сокращений снижаются, давая сосудам возможность восстановиться. Однако при хроническом недосыпе этот процесс нарушается и высокий уровень гормонов стресса накапливается, создавая порочный круг. Единственный способ разорвать эту цепь — своевременно обратиться к специалисту», — отметила Гаджиева.
Вместе с тем клинический психолог клиники ментального здоровья «Аксона» Наталия Плотникова указала, что за навязчивой тревогой, не отпускающей даже ночью, часто скрываются нерешенные психологические конфликты. Постоянно повышенный кортизол разрушает сосуды, нарушает давление, а недосып усугубляет этот процесс, приводя к гипертонии, инфарктам и инсультам.
«Стресс — не просто состояние ума. Это физиологическая буря, в которой участвуют гормоны: адреналин, норадреналин, кортизол. Они мобилизуют тело, но при постоянном воздействии изнашивают его. Повышенный кортизол разрушает сосуды, нарушает давление, а недосып лишь усугубляет этот процесс. В результате — гипертония, инфаркты, инсульты», — заявила Плотникова.
Согласно статистике, у девяти из десяти пациентов, перенесших инфаркт, в анамнезе отмечаются хронический стресс и нарушения сна. Средний «стаж» бессонницы перед сосудистой катастрофой составляет 3–5 лет. Специалисты рекомендуют обращать внимание на тревожные сигналы: пробуждения между 3 и 4 часами ночи с ощущением паники, скачки давления без физических причин, навязчивые мысли о работе даже во сне.
Для восстановления здорового сна эксперты советуют создать вечерние ритуалы: теплый душ, травяной чай, проветренная комната. Также помогают техники релаксации, такие как глубокое дыхание и постепенное расслабление мышц. Важно не просто принимать снотворное, а менять привычки и в случае необходимости обращаться за профессиональной помощью.
