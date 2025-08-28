Новое лекарство поможет улучшить остроту зрения на 10 часов

Глазные капли Vizz спасают от возрастного ухудшения четкости зрения вблизи (пресбиопия), американскую разработку одобрила FDA.Лекарство достаточно закапать один раз утром, чтобы на весь день (10 часов) избавиться от нечеткости зрения вблизи. Самое интересное, что ацеклидин - действующее вещество в каплях - был изобретен в нашей стране еще в советское время.«Ацеклидин, который использован в основе новых капель, был разработан во Всесоюзном научно-исследовательском химико-фармацевтическом институте, его начали применять с 1970 года, использовали при глаукоме»?, — рассказала "РГ" - Неделе врач-офтальмолог, зам главного врача клиники 3Z Анна Семенова.Лекарство действует просто: оно сужает зрачок, вызывая так называемый эффект диафрагмирования. Проще говоря, это работает так же, как диафрагма в фотоаппарате (чем меньше фокус, тем четче картинка).Конечно, вернуть зрение без очков, пусть хоть на несколько часов, - об этом можно только мечтать. Но, как отмечает Анна Семенова, важно понимать: действие таких капель - это не лечение и не восстановление зрения, а лишь временный эффект.«Никакого "прозрения", "восстановления сетчатки" или чудес здесь нет. Эффект достигается только за счет уменьшения диаметра зрачка, — говорит офтальмолог. — Причем надо учесть: если зрачок сужен, человек будет плохо видеть в темноте, это опасно, например, при въезде в туннель»?.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки