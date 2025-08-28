Новое лекарство поможет улучшить остроту зрения на 10 часов
Лекарство достаточно закапать один раз утром, чтобы на весь день (10 часов) избавиться от нечеткости зрения вблизи. Самое интересное, что ацеклидин - действующее вещество в каплях - был изобретен в нашей стране еще в советское время.
«Ацеклидин, который использован в основе новых капель, был разработан во Всесоюзном научно-исследовательском химико-фармацевтическом институте, его начали применять с 1970 года, использовали при глаукоме»?, — рассказала "РГ" - Неделе врач-офтальмолог, зам главного врача клиники 3Z Анна Семенова.
Лекарство действует просто: оно сужает зрачок, вызывая так называемый эффект диафрагмирования. Проще говоря, это работает так же, как диафрагма в фотоаппарате (чем меньше фокус, тем четче картинка).
Конечно, вернуть зрение без очков, пусть хоть на несколько часов, - об этом можно только мечтать. Но, как отмечает Анна Семенова, важно понимать: действие таких капель - это не лечение и не восстановление зрения, а лишь временный эффект.
«Никакого "прозрения", "восстановления сетчатки" или чудес здесь нет. Эффект достигается только за счет уменьшения диаметра зрачка, — говорит офтальмолог. — Причем надо учесть: если зрачок сужен, человек будет плохо видеть в темноте, это опасно, например, при въезде в туннель»?.
