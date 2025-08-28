Стоматолог дала советы по избавлению от неприятного запаха изо рта
По мнению специалиста, определенные виды микроорганизмов, так называемые пародонтопатогены, выделяют серосодержащие соединения, придающие дыханию характерный неприятный оттенок.
«Чистка зубов два раза в день по две-три минуты — полезная привычка, но этого часто недостаточно. Оптимальный уход должен включать 20–30 минут в день, включая межзубную гигиену и очищение языка, где в складках скапливается много бактерий», — отметила врач.
Помимо недостаточной гигиены, неприятный запах могут провоцировать воспалительные заболевания десен, сухость слизистой (ксеростомия) и, реже, болезни желудочно-кишечного тракта. При сухости во рту создаются условия для активного размножения грибов рода Candida, а снижение выработки секреторного иммуноглобулина ослабляет естественную защиту.
«Жвачку нельзя жевать дольше 10–15 минут и более трех раз в день — это может нарушить баланс кислотности желудка. Спреи с ароматизаторами маскируют запах только на короткое время, а увлажняющие варианты могут помочь лишь при сухости слизистой», — сказала эксперт.
Кроме того, если неприятный запах появляется снова через несколько недель после профессиональной чистки, это свидетельствует о том, что основная проблема не была решена. Состояние не может оставаться в «стабильном» положении: оно либо улучшается, либо ухудшается. Поэтому важно регулярно проводить санацию полости рта и, при необходимости, использовать контролируемую чистку с помощью специальных таблеток или растворов для определения налета. Эта процедура, выполняемая несколько раз в неделю, способствует выработке привычки тщательно очищать труднодоступные участки.
Врач подчеркнула, что ключевым аспектом является микроциркуляция в тканях десен и пародонта. При ее нарушении сосуды сужаются, ухудшается кровоснабжение, и баланс микрофлоры смещается в сторону патогенных бактерий. Механическая чистка и антибактериальные препараты эффективно удаляют налет, но не влияют на кровоток. В таких случаях, по словам специалиста, дополнительный эффект может обеспечить фотодинамическая терапия (ФДТ): она не только уничтожает патогенные микроорганизмы, но и активизирует микроциркуляцию, способствуя заживлению тканей и предотвращая повторное воспаление.
В основе ФДТ — активный состав и свет с длиной волны 660 нм. Фотоинициаторы накапливаются на патогенных микроорганизмах, а при облучении запускают фотохимическую реакцию, избирательно разрушающую их. Дополнительно метод снижает воспаление, нормализует микрофлору и уменьшает сухость слизистой.
«Регулярное использование зубной щетки и нити, очищение языка, применение ирригатора и, при необходимости, физиотерапевтических методов — комплексный подход, который помогает вернуть дыханию свежесть и уверенность», — подытожила Чепуркова.
Иллюстрация к статье:
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
Добавил valyuha в категорию Разное
Добавить комментарий