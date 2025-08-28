Стоматолог дала советы по избавлению от неприятного запаха изо рта

Устойчивый и неприятный запах изо рта — это проблема, с которой сталкиваются миллионы людей по всему миру. Профессор, д. м. н., спикер REVIXAN Ольга Чепуркова рассказала, что главная причина — бактериальный налет, образующийся на зубах, языке и деснах.По мнению специалиста, определенные виды микроорганизмов, так называемые пародонтопатогены, выделяют серосодержащие соединения, придающие дыханию характерный неприятный оттенок.«Чистка зубов два раза в день по две-три минуты — полезная привычка, но этого часто недостаточно. Оптимальный уход должен включать 20–30 минут в день, включая межзубную гигиену и очищение языка, где в складках скапливается много бактерий», — отметила врач.Помимо недостаточной гигиены, неприятный запах могут провоцировать воспалительные заболевания десен, сухость слизистой (ксеростомия) и, реже, болезни желудочно-кишечного тракта. При сухости во рту создаются условия для активного размножения грибов рода Candida, а снижение выработки секреторного иммуноглобулина ослабляет естественную защиту.«Жвачку нельзя жевать дольше 10–15 минут и более трех раз в день — это может нарушить баланс кислотности желудка. Спреи с ароматизаторами маскируют запах только на короткое время, а увлажняющие варианты могут помочь лишь при сухости слизистой», — сказала эксперт.Кроме того, если неприятный запах появляется снова через несколько недель после профессиональной чистки, это свидетельствует о том, что основная проблема не была решена. Состояние не может оставаться в «стабильном» положении: оно либо улучшается, либо ухудшается. Поэтому важно регулярно проводить санацию полости рта и, при необходимости, использовать контролируемую чистку с помощью специальных таблеток или растворов для определения налета. Эта процедура, выполняемая несколько раз в неделю, способствует выработке привычки тщательно очищать труднодоступные участки.Врач подчеркнула, что ключевым аспектом является микроциркуляция в тканях десен и пародонта. При ее нарушении сосуды сужаются, ухудшается кровоснабжение, и баланс микрофлоры смещается в сторону патогенных бактерий. Механическая чистка и антибактериальные препараты эффективно удаляют налет, но не влияют на кровоток. В таких случаях, по словам специалиста, дополнительный эффект может обеспечить фотодинамическая терапия (ФДТ): она не только уничтожает патогенные микроорганизмы, но и активизирует микроциркуляцию, способствуя заживлению тканей и предотвращая повторное воспаление.В основе ФДТ — активный состав и свет с длиной волны 660 нм. Фотоинициаторы накапливаются на патогенных микроорганизмах, а при облучении запускают фотохимическую реакцию, избирательно разрушающую их. Дополнительно метод снижает воспаление, нормализует микрофлору и уменьшает сухость слизистой.«Регулярное использование зубной щетки и нити, очищение языка, применение ирригатора и, при необходимости, физиотерапевтических методов — комплексный подход, который помогает вернуть дыханию свежесть и уверенность», — подытожила Чепуркова.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки