Врач перечислила положительные изменения в организме после отказа от сахара

Диетолог Ванесса Джильо заявила, что после отказа от добавленного сахара, содержащегося в конфетах, газированных напитках, печенье и ультраобработанных продуктах, в организме произойдет ряд положительных изменений.Джильо предупредила, что после отказа от сахара возникнет синдром отмены, но если его пережить, то можно ощутить ряд положительных изменений в самочувствии. Так, исключение этого продукта из рациона сначала приведет к усиленной тяге к сладкому, раздражительности, перепадам настроения, головной боли, усталости и потере энергии. Однако уже через несколько дней, по словам врача, произойдет адаптация организма.Что касается положительных изменений после отказа от сахара, среди них она перечислила исчезновение постоянного чувства голода, прилив энергии, сокращение эпизодов переедания, улучшение состояния кожи и работы кишечника, снижение риска развития диабета и проблем с печенью.

