Врачи назвали способы лечения бактериального вагиноза

Бактериальный вагиноз (БВ) — одно из самых распространенных заболеваний у женщин. Оно часто становится причиной обращения к гинекологам, однако высокая частота рецидивов остается проблемой. Об этом говорится в статье, опубликованной в «Русском медицинском журнале».«Бактериальный вагиноз может повлиять на развитие множества осложнений, включая преждевременные роды и воспалительные заболевания органов малого таза», — отмечают эксперты.Микробиом влагалища человека состоит в основном из лактобактерий, которые поддерживают оптимальный уровень pH (менее 4,5), создавая неблагоприятную среду для патогенных микроорганизмов. Однако при развитии бактериального вагиноза происходит дисбаланс микробиоты, что ведет к преобладанию таких микроорганизмов, как бактерии Gardnerella vaginalis и Prevotella spp., что может вызвать симптомы воспаления и рецидивы болезни.Еще несколько лет назад не было однозначного ответа на вопрос, как лечить это заболевание, но на сегодняшний день стандартная терапия включает антибиотики — метронидазол и клиндамицин. Эти препараты показывают хорошие результаты в 80–90% случаев, однако, как утверждают исследователи, частота рецидивов остается высокой, достигая 69% через 12 месяцев. Это может быть связано с образованием биопленок, которые защищают бактерии от воздействия антибиотиков, что делает лечение неэффективным.Новые исследования показывают, что устойчивость к метронидазолу значительно увеличивается с каждым последующим эпизодом заболевания. Из 50 штаммов Gardnerella vaginalis 68% оказались устойчивыми к метронидазолу, и только 24% — к клиндамицину. Кроме того, клиндамицин показал себя более эффективным при лечении рецидивов БВ, что подтверждают исследования.Несмотря на высокий уровень устойчивости, есть и альтернативы традиционному лечению. Например, пробиотики продемонстрировали эффективность в восстановлении нормальной микрофлоры влагалища, однако их применение остается спорным. Некоторые эксперты полагают, что более перспективными являются препараты, которые способствуют восстановлению естественного микробиома, например, молочная кислота с гликогеном, что помогает предотвратить рецидивы.Применение фагов, которые специфичны к Gardnerella vaginalis, также обещает хорошие результаты, показывая высокую эффективность при рецидивирующем БВ.Преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов 19 июня рассказал «Известиям», что хронический цистит из-за особенностей анатомии и изменений гормонального статуса чаще всего встречается у женщин. Также он может развиваться как следствие воспаления органов малого таза и при нахождении в мочевом пузыре камней при мочекаменной болезни (МКБ). Перед началом лечения необходимо отправить мочу на посев, чтобы знать, какую бактерию лечить. Для уменьшения болей специалист порекомендовал принимать нестероидные противовоспалительные препараты (НПВС).

