"Холестерин рухнул": Как растворить опасные отложения в сосудах, объяснил врач

Есть мнение, что сформировавшиеся холестериновые бляшки необратимы и можно только замедлить их рост или остановить."Атеросклероз действительно долго считался необратимым процессом", однако в последние годы появилась возможность если не полностью устранить бляшки, то значительно уменьшить их размер, отметил кардиолог Санкт-Петербургского НИИ скорой помощи имени Джанелидзе Константин Крулев.Врач привел в пример случай с 55-летней пациенткой, уровень ЛПНП у которой превышал семь ммоль/л.Как уточнил Константин Крулев в своем блоге, норма этого показателя после инсульта (а женщина ранее перенесла ишемический инсульт) составляет 1,4 ммоль/л - то есть, в пять раз ниже."Одними статинами показатель не снизить", - подчеркнул врач, добавив, что было решено также использовать в лечении инъекционный препарат из группы ингибиторов PCSK9.В результате "уровень холестерина рухнул"."В случае множественного поражения сосудов при тяжелом атеросклерозе это позволяет ждать оптимальных результатов", - уточнил специалист.В ситуации с 55-летней пациенткой ранее выявленные холестериновые бляшки существенно уменьшились в размерах.

