Эксперт рассказала о способах выявления выгорания
Врач объяснила, что усталость проходит после отдыха, и утром появляется энергия, интерес к жизни и радость от общения. Однако выгорание сохраняется даже после сна и выходных, вызывая чувство бесполезности, апатию и тревожность.
«Иногда возникают и физические проявления — обостряются хронические болезни, снижается иммунитет, скачет давление, болит голова, сердце, появляется бессонница. При этом врачи часто ничего не находят. Тело болит из–за того, что болит душа», — поделилась Тарасова в беседе с «Газетой.Ru».
Уточняется, что особенно часто выгорают люди, которые слишком много работают и стремятся к идеалу, забывая о себе.
Тарасова советует для преодоления выгорания признать проблему, снизить темп, общаться с доверенными людьми и заботиться о себе. Также стоит пересмотреть свои цели и понять, куда двигаться дальше
«Выгорание не пройдет само, но оно обратимо. Иногда просто нужен кто-то, кто выслушает и поможет разобраться в себе», — заключила эксперт.
