Эксперт рассказала о способах выявления выгорания

Умение распознавать и отличать усталость от выгорания имеет большое значение, поскольку, в отличие от обычной усталости, выгорание не проходит бесследно и требует точных действий для восстановления. О способах различать одно от другого рассказала врач-кардиолог «СМ-Клиника» Ирина Тарасова.Врач объяснила, что усталость проходит после отдыха, и утром появляется энергия, интерес к жизни и радость от общения. Однако выгорание сохраняется даже после сна и выходных, вызывая чувство бесполезности, апатию и тревожность.«Иногда возникают и физические проявления — обостряются хронические болезни, снижается иммунитет, скачет давление, болит голова, сердце, появляется бессонница. При этом врачи часто ничего не находят. Тело болит из–за того, что болит душа», — поделилась Тарасова в беседе с «Газетой.Ru».Уточняется, что особенно часто выгорают люди, которые слишком много работают и стремятся к идеалу, забывая о себе.Тарасова советует для преодоления выгорания признать проблему, снизить темп, общаться с доверенными людьми и заботиться о себе. Также стоит пересмотреть свои цели и понять, куда двигаться дальше«Выгорание не пройдет само, но оно обратимо. Иногда просто нужен кто-то, кто выслушает и поможет разобраться в себе», — заключила эксперт.

