Nature: респираторные вирусы могут активировать спящие клетки в легких

Респираторные вирусные инфекции, включая COVID-19 и грипп, могут активировать спящие клетки рака молочной железы и спровоцировать развитие метастазов. К такому выводу пришли ученые из Медицинского кампуса Аншутц Университета Колорадо и Онкологического центра Монтефиоре Эйнштейна (MECC)Исследователи установили: воспаление, вызванное вирусной инфекцией, может пробуждать так называемые диссеминированные раковые клетки (ДРК). ДРК могут отделяться от первичной опухоли и находиться в «спящем» состоянии в тканях, например, в легких. Они способны годами не проявлять активности, однако при определенных условиях запускают повторный рост опухоли.Ученые проверили гипотезу на лабораторных моделях метастатического рака у мышей. После заражения SARS-CoV-2 или вирусом гриппа у животных наблюдалось быстрое пробуждение дремлющих клеток в легких и образование новых метастазов в течение двух недель.Ключевым механизмом активации оказался интерлейкин-6 (IL-6) — белок, который выделяется иммунной системой в ответ на инфекцию. По словам авторов, это открывает перспективы для профилактики: ингибиторы IL-6 или другие иммунотерапевтические препараты могут помочь предотвратить повторное метастазирование.Ученые дополнительно проанализировали данные крупных медицинских баз, включая Британский биобанк. Они сравнили состояние здоровья пациентов после рака молочной железы, перенесших COVID-19, с контрольной группой. Летальные исходы от самой инфекции были исключены из расчетов. Оказалось, что у переболевших коронавирусом риск смерти от рака был почти в два раза выше.По словам авторов, результаты указывают на необходимость разработки новых защитных стратегий для онкологических пациентов в условиях вирусных эпидемий.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки