Актер рассказал о напугавшей его причине ночной потливости

Причиной ночной потливости у начинающего актера из Лондона Джо Ридмана оказался рак.Ридман рассказал, что до постановки диагноза испытывал несколько напугавших его симптомов. По его словам, он обратился к терапевту из-за увеличившегося лимфоузла в паху. Мужчину отправили на обследование, но до назначенной даты ему стало хуже, он обратился в отделение неотложной помощи. «Я думал, что не выживу, настолько все было плохо», — отметил Джо.Британский актер добавил, что врачи спрашивали его, есть ли у него зуд или ночная потливость. На последний вопрос он ответил положительно, а также пожаловался на потерю сознания.По словам Ридмана, окончательный диагноз он узнал после биопсии лимфоузла. Анализ показал, что у него четвертая стадия лимфомы Беркитта. В качестве лечения мужчине назначили четыре курса химиотерапии, которые он сейчас проходит.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки