Польза пешей ходьбы: важно считать шаги

Пешая ходьба уменьшает риск преждевременной смерти, но не только количество шагов имеет значение. К такому выводу пришли исследователи из испанского Университета Кадиса.Отправляйтесь гулять пешком и не забудьте захватить с собой акселерометр для того, чтобы подсчитывать шаги. Риск развития рака, сердечно-сосудистых заболеваний и ранней смерти можно уменьшить, делая по 10 000 шагов в сутки. Однако новое исследование показало, что любая прогулка может помочь.Польза для здоровья вырастала с каждым сделанным шагом, но достигала своего пика при 10 000 шагов. А после этого эффект исчезал.Подсчет шагов может быть особенно важен для людей, которые занимаются неструктурированной и незапланированной физической активностью вроде работы по дому, в саду или прогулки с собаками. Была выявлена связь между случайными шагами, то есть теми, что мы делаем в повседневной жизни, и более низким риском опухолей и болезней сердца. Исследование пополнило базу знаний, которая свидетельствует о том, что физические нагрузки очень полезны.Ранее было доказано, что 10 000 шагов в день уменьшают риск развития старческого слабоумия на 50%. А при 1 800 шагах в сутки эта опасность сокращалась на 25%. Но важно не только количество шагов, но и скорость передвижения. В максимально быстром темпе (112 шагов в минуту в течение получаса) максимально уменьшался и риск деменции - на 62%

