Раскрыт простой способ уснуть за считанные минуты

Визуализация случайных предметов помогает успокоить мозг и быстро погрузиться в сон, считает педиатр Артур Джостра.Медик рассказал, что случайно обнаружил эту хитрость, когда пытался наладить сон после ночных дежурств.«Вам нужно всего лишь придумать совершенно случайное слово, а затем визуализировать то, что оно обозначает», — заявил он.Например, Джостра сначала загадывает слово «дерево» и воображает его в мельчайших деталях. Затем придумывает новое слово, которое начинается на последнюю букву первого, то есть на «о», и начинает представлять новый предмет. Алгоритм надо повторять несколько раз.Медик уверен, что такое упражнение отвлекает мозг и дает понять, что не надо беспокоиться и можно спокойно засыпать.«Это избавляет от тревожного состояния "бей или беги", из-за которого мысли несутся в голове и вы не можете спать, беспокоясь всю ночь о разных вещах», — заключил он.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки