Неожиданные факторы, которые могут сделать ваши зубы чувствительными — что делать

От стресса до неправильного типа зубной пасты - врач раскрыл «шокирующие» причины чувствительности зубов и способы предотвращения боли.«Любой, кто страдал от чувствительности зубов, знает, что это не шутки», — говорит семейный врач Татьяна Захарова. «Независимо от того, испытываете ли вы затяжное жжение при откусывании мороженого или страдаете от невыносимой боли при употреблении обычной еды и питья, чувствительные зубы могут сделать повседневную жизнь неудобной».К счастью, эксперт поделился наиболее распространенными причинами чувствительности зубов, а также способами их защиты.Независимо от того, боретесь ли вы с болью при откусывании определенных продуктов или дискомфортом при глотке холодного напитка, боль, связанная с чувствительностью зубов, может быть разной.Кислая или сладкая еда и напиткиВы могли заметить, что упорная боль усиливается, когда вы едите или пьете определенные вещи. Это может быть связано с едой и напитками.«Есть несколько вещей, которые вызывают повышенную чувствительность зубов; наиболее распространенным является употребление в пищу или питье очень кислых или сладких продуктов, которые изнашивают эмаль».Неправильный тип зубной пастыФакторы, определяющие вашу покупку, от цены до обещания более белых зубов, вероятно, не зависят от чувствительности зубов. Однако некоторые зубные пасты могут причинять вам боль.Абразивные зубные пасты, предназначенные для отбеливания зубов, также вызывают износ эмали. Чувствительность может быть временным или долгосрочным побочным эффектом попытки отбелить зубы, поэтому лучше проверить ингредиенты, прежде чем наносить что-либо на зубы.Дефицит витаминовДоказано, что дефицит различных витаминов также вызывает повышенную чувствительность зубов.«К ним относятся: кальций (известный тем, что укрепляет наши кости), витамин D (который может вызвать кариес) и витамин B12 (который может увеличить риск заболевания десен)».СтрессВозможно, самым шокирующим из всего этого является то, что стресс может быть основной причиной вашей чувствительной улыбки.«Если вы постоянно находитесь в состоянии стресса и начинаете скрежетать зубами (иначе известный как бруксизм), ваши зубы не только станут чувствительными, но вы также можете вызвать другие проблемы со здоровьем, от головных болей до нарушений слуха».

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки