SR: Предложен способ контроля давления без лекарств

Специалисты из Королевского колледжа Лондона провели исследование, которое выявило доступный способ регуляции артериального давления без лекарств. В работе, опубликованной в журнале Scientific Reports, учёные рассказали: музыка влияет на функционал сердечно-сосудистой системы. Давление способно подстраиваться под структуры музыкальных произведений.К эксперименту привлекли 92 добровольцев в возрасте около 42 лет. Экспериментаторы постоянно измеряли артериальное давление испытуемых во время прослушивания классических произведений в исполнении известных пианистов. Причём, воспроизведение записей шло на специальном рояле, что позволяло имитировать живое выступление.Выяснилось, что максимальный эффект достигнут при исполнении пианиста Гарольда Бауэра транскрипции Шуберта, созданной Листом. Ученые отмечают, что давление более резко реагирует на громкость, чем на темп музыки. Максимальный эффект отмечался при прослушивании произведений с предсказуемыми фразовыми структурами. Они и вызывали самую четкую синхронизацию биологических ритмов вообще и артериального давления, в частности.Авторы исследования надеются, что полученные результаты станут базовыми для создания музыкальной терапии для тех, кто страдает от гипертонии и других сердечно-сосудистых заболеваний. Есть надежда, что в недалёком будущем музыка станет частью персонализированной медицины. С её помощью можно будет регулировать давление и уменьшать риски развития болезней сердца без лекарств.

