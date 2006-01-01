Ученые-диетологи назвали худшие добавки для долголетия

Знаковое исследование британского Биобанка показывает, что не все добавки одинаковы: в то время как сахара, подсластители и ароматизаторы приводят к повышению смертности, желирующие агенты могут обеспечить защиту, меняя наше отношение к рискам, связанным с ультрапереработанными продуктами.В недавней статье в журнале eClinicalMedicine исследователи из Германии исследовали, связаны ли специфические маркеры ультраобработанных продуктов (MUP) со смертностью, помимо установленных связей между ультраобработанными продуктами (UPF) и плохим здоровьем.Их выводы показывают, что определенные виды сахара, подсластителей, красителей, усилителей вкуса и ароматизаторов связаны с более высоким риском смертности, как и общее потребление УФП.Вкусовые добавки преобладали в продуктах питания, продаваемых в супермаркетах Великобритании, составляя в среднем 13,6% от общего объема потребляемой пищи — больше, чем в любой другой категории MUP, проанализированной в исследовании.НПФ — это продукты, прошедшие глубокую промышленную обработку, которые обычно богаты жиром, сахаром и солью, но бедны такими питательными веществами, как клетчатка, белок и витамины. Эти продукты активно продвигаются на рынке и ценятся за удобство употребления, часто заменяя более здоровые варианты питания.Потребление УФП растет во всем мире: в таких странах, как Великобритания и США, на них приходится более 50% общего объема потребляемой энергии, тогда как в Италии этот показатель составляет около 10%.Эта тенденция вызывает беспокойство, поскольку УФП неизменно ассоциируются с ожирением, набором веса и многочисленными негативными последствиями для здоровья. В связи с этим в ряде национальных рекомендаций по питанию рекомендуется ограничить потребление УФП.Пищевая промышленность обычно классифицируется по системе NOVA, которая делит продукты на четыре группы. UPF относятся к группе NOVA 4 и могут быть идентифицированы с помощью MUP. К ним относятся косметические добавки, такие как подсластители, ароматизаторы и красители, а также некулинарные ингредиенты, такие как модифицированные масла или фруктоза.Продукт питания классифицируется как UPF, если он содержит хотя бы один MUP. Несмотря на тесную связь UPF со смертностью, ни одно исследование напрямую не изучало, в равной ли степени конкретные MUP способствуют этим рискам. Этот пробел в знаниях критически важен, поскольку некоторые добавки могут приводить к негативным последствиям для здоровья, в то время как другие — нет.Оценка размеров порций потребовала креативных решений: когда данные об упаковке были недоступны, исследователи обратились к руководствам по стандартизации порций Агентства по пищевым стандартам Великобритании, чтобы оценить потребляемую массу в граммах.Исследователи использовали данные британского Биобанка, большого проспективного когортного исследования, в котором приняли участие более 500 000 взрослых, набранных в период с 2006 по 2010 год.В исследование были включены 186 744 участника в возрасте от 40 до 75 лет после применения исключений по причине недостающей информации, недостоверных сведений о питании и наличия ранее существовавших заболеваний, таких как диабет или синдром мальабсорбции. Пищевой рацион оценивался с использованием до пяти 24-часовых онлайн-запросов о питании, заполненных каждым участником.Чтобы оценить потребление UPF и MUP, исследователи сопоставили каждый из указанных продуктов питания с десятью коммерческими продуктами из британских супермаркетов. Списки ингредиентов были проанализированы на наличие 57 возможных MUP, сгруппированных в девять категорий, при этом 37 из них были обнаружены как минимум в одном продукте. Для каждого продукта питания был рассчитан индекс вероятности маркера (MLI) на основе доли коммерческих продуктов, содержащих определённый MUP.Доля потребления из UPF или конкретных MUP для каждого участника рассчитывалась относительно общего потребления пищи (выраженная в процентах от общего потребления пищи, %TFI).Данные о смертности были получены из национальных реестров здравоохранения с последующим наблюдением до декабря 2022 года (средний срок наблюдения 11,0 лет).В статистическом анализе использовались модели пропорциональной регрессии рисков Кокса со штрафными кубическими сплайнами для изучения связи между потреблением MUP и смертностью от всех причин с поправкой на возраст, потребление алкоголя, ИМТ, этническую принадлежность, состояние здоровья, образование, психиатрический анамнез, доход, физическую активность, артериальное давление, пол, курение и социально-экономическую депривацию. Для проверки устойчивости результатов был проведен множественный анализ чувствительности.Даже совокупное воздействие нескольких MUP имело значение: общее потребление по всем маркерам продемонстрировало значительную связь с более высоким риском смертности, помимо индивидуальных эффектов MUP.Средний возраст участников составил 58 лет, 57% из них были женщинами; потребление УФП составляло в среднем 20,0% от общего потребления пищи. За 11 лет наблюдения зафиксировано 10 203 случая смерти. Более высокое потребление УФП было достоверно связано с повышением смертности от всех причин, при этом минимальный риск (HR-nadir) составлял 18% от общего потребления пищи, а риск возрастал при превышении этого уровня потребления.При изучении конкретных МНП пять категорий — ароматизаторы, усилители вкуса, красители, подсластители и разновидности сахара — показали сильную положительную связь с риском смертности при определенных уровнях потребления:Вкус: HR-надир при 10% TFI, при 40% TFI против 10% TFI HR=1,20Усилители вкуса: HR-надир при 0% TFI, при 2% TFI против 0% TFI HR=1,07Красители: HR-надир при 3% TFI, при 20% TFI против 3% TFI, показывающий HR=1,24Подсластители: HR-надир при 0% TFI, при 20% TFI против 0% TFI HR=1,14Разновидности сахара: HR-надир при 4% TFI, при 10% TFI против 4% TFI HR=1,10Напротив, не было обнаружено никакой связи с технологическими добавками, модифицированными маслами, источниками белка или клетчаткой.На индивидуальном уровне 13 конкретных МНП были достоверно связаны со смертностью. К ним относятся глутамат и рибонуклеотиды (усилители вкуса); ацесульфам, сахарин и сукралоза (подсластители); агенты, препятствующие слипанию, уплотнители, загустители (технологические добавки); а также фруктоза, инвертный сахар, лактоза и мальтодекстрин (сахара). Примечательно, что желирующие агенты (технологические добавки) показали обратную связь с риском смертности. Анализ чувствительности подтвердил надежность результатов, особенно для УФП, ароматизаторов, красителей и подсластителей.Результаты остались неизменными после исключения ранних смертей: анализ чувствительности исключил участников, умерших в течение 2 лет после оценки диеты, что снизило опасения по поводу обратной причинно-следственной связи.Это поисковое исследование является первым, в котором оцениваются общие категории и конкретные МНП в связи со смертностью, и демонстрируется связь между повышенным риском смертности и как общим потреблением УНП, так и несколькими МНП (ароматизаторами, усилителями вкуса, красителями, подсластителями и сахарами).Полученные результаты согласуются с механистическими данными, связывающими эти добавки с увеличением веса, нарушением метаболизма и изменениями в микробиоте кишечника. Обратная связь для гелеобразующих агентов (возможно, из-за содержания пектина) указывает на значительную вариабельность влияния на здоровье в зависимости от добавок.Сильные стороны включают большой размер когорты, расширенное наблюдение и новую классификацию на основе MUP с использованием анализа коммерческих продуктов, что повышает объективность по сравнению с заранее заданными списками продуктов питания UPF. Однако, поскольку анализ является разведочным, к его ограничениям относятся зависимость от данных о питании, сообщаемых самими участниками, потенциальное остаточное искажение, ограниченная мощность для более редких MUP и смещение «здоровых добровольцев» в Британском биобанке.Эти результаты указывают на то, что специфические МНП, такие как ароматизаторы, красители, подсластители, некоторые технологические добавки (например, загустители) и сахара, являются потенциальными факторами риска для здоровья, связанного с УФП. Необходимы воспроизведение и изучение механизмов в будущих исследованиях.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки