Ученые из Китая развеяли миф о вреде дважды кипяченой воды
В ходе своей работы исследователи взяли 15 литров воды, которую последовательно кипятили на протяжении трех минут, после чего остужали до 25 градусов по Цельсию. Ученым удалось повторить этот цикл 18 раз, пока вода не испарилась полностью.
В перерывах между нагреваниями исследователи из Китая брали пробы воды, наблюдая за ее химическим составом. Однако никаких опасных изменений в воде так и не произошло. По словам ученых, все значения оставались в пределах нормы вне зависимости от количества кипячений.
Иллюстрация к статье:
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
Добавил valyuha в категорию Разное
Добавить комментарий