Ученые из Китая развеяли миф о вреде дважды кипяченой воды

Уже достаточно давно существует утверждение о том, что кипяченая больше одного раза вода является вредной для организма. Вот только до сих пор эти слова никто даже не пытался подкрепить какими-либо фактами. Исправить ситуацию взялись китайские ученые, которые провели соответствующий эксперимент.В ходе своей работы исследователи взяли 15 литров воды, которую последовательно кипятили на протяжении трех минут, после чего остужали до 25 градусов по Цельсию. Ученым удалось повторить этот цикл 18 раз, пока вода не испарилась полностью.В перерывах между нагреваниями исследователи из Китая брали пробы воды, наблюдая за ее химическим составом. Однако никаких опасных изменений в воде так и не произошло. По словам ученых, все значения оставались в пределах нормы вне зависимости от количества кипячений.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки