МРТ показывает, что разговорная терапия изменяет структуру мозга

Новое исследование показывает, что терапевтические беседы способны изменить физическую структуру мозга человека.МРТ-сканирование показало, что психотерапия вызывает измеримые изменения в мозге людей с тяжелой депрессией. В частности, у большинства пациентов наблюдался рост областей мозга, отвечающих за обработку эмоций, пишут исследователи в статье, опубликованной в журнале Translational Psychology.Исследователи утверждают, что изменения в мозге были аналогичны тем, которые возникают при приеме психиатрических препаратов.«Впервые у нас появился надежный биомаркер влияния психотерапии на структуру мозга», — заявил Ронни Редлих из Галле-Виттенбергского университета имени Мартина Лютера в Германии. «Проще говоря, психотерапия меняет мозг».Исследователи сообщают в справочных материалах, что около 280 миллионов человек во всем мире страдают от тяжелой депрессии. Депрессия связана с изменениями в размерах гиппокампа и миндалевидного тела — областей мозга, отвечающих за регуляцию эмоций.В рамках нового исследования ученые провели серию из 20 сеансов когнитивно-поведенческой терапии для 30 человек с диагнозом депрессия.Исследователи отметили, что когнитивно-поведенческая терапия (КПТ) — это признанный метод лечения депрессии. Эта форма терапии учит людей распознавать мысли и поведение, способствующие депрессии, и реагировать на них.«КПТ приводит к позитивным изменениям в образах мышления, эмоциях и поведении», — сказал Редлих. «Мы предполагаем, что этот процесс также связан с функциональными и структурными изменениями в мозге. Этот эффект уже был продемонстрирован при медикаментозной терапии или электростимуляции, но пока не доказан для психотерапии в целом».Исследовательская группа использовала МРТ для исследования мозга участников до и после терапии.«МРТ-сканирование предоставляет информацию о размере, форме и расположении тканей», — говорит Эстер Цвики из Университета Мартина Лютера.Исследователи заявили, что после сеансов терапии у 19 из 30 пациентов практически не осталось симптомов депрессии.Результаты показывают, что мозг этих пациентов претерпел структурные изменения, поскольку терапия облегчила их депрессию.«Мы наблюдали значительное увеличение объема серого вещества в левой миндалине и правом переднем гиппокампе», — говорит Цвики.Исследователи обнаружили четкую связь с симптомами пациентов: у людей, у которых миндалевидное тело было увеличено больше, наблюдалось более выраженное снижение эмоциональных проблем.Редлих отметил, что это не означает, что терапия лучше медицины, — это лишь означает, что она оказывает на мозг такое же воздействие, как и психотропные препараты.«В нашем исследовании мы смогли показать, что психотерапия является столь же эффективной альтернативой с медицинской и научной точки зрения», — сказал он.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки