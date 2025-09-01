Врач назвал способы отличить перелом от ушиба без рентгена

При переломе боль возникает мгновенно и сопровождается быстрым появлением отека и гематомы, в то время как при ушибе симптомы развиваются постепенно. Об этом рассказал травматолог-ортопед «ГУТА КЛИНИК» Разиуан Бештоев.«Обычно при переломе кости реакция организма мгновенна: острая, порой распирающая боль возникает моментально и усиливается даже при самых легких попытках пошевелить конечностью или нагрузить ее. Отек и обширная синяя гематома появляются немедленно . Уже через несколько минут может стать заметной деформация — видимое искривление кости или неестественное положение конечности. Если при переломе произошло смещение отломков, в конечности при движении ощущается характерный хруст (крепитация)», — пояснил он.По словам врача, при ушибе синяк и отек формируются медленно, иногда лишь к вечеру или на следующий день. Боль нарастает постепенно, при этом наиболее выражена при нажатии на участок повреждения и стихает в покое. Деформации или хруста, характерных для перелома, при ушибе не наблюдается.Бештоев также отметил, что перелом может развиться и без сильного удара — из-за длительных нагрузок. Он привел пример 45-летнего пациента, занимавшегося бегом: после тренировок тот заметил отек в стопе, а через неделю врачи выявили перелом плюсневой кости со смещением. Такие стресс-переломы, подчеркнул специалист, часто встречаются у спортсменов при резком увеличении интенсивности тренировок или использовании неподходящей обуви.«Аналогичный сценарий возможен при обычных переломах без первоначального смещения: пациент может сохранять полную или частичную способность наступать на ногу в течение нескольких дней. Особенно часто это случается при травмах малоберцовой и плюсневых костей», — резюмировал эксперт.

