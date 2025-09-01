Врач оценил эффективность яблок для снижения уровня холестерина

Профессор, врач сердечно-сосудистой медицины Тим Чико усомнился в том, что регулярное употребление яблок способно существенно повлиять на уровень холестерина.Чико рассказал, что некоторые исследования подтверждают, что регулярное употребление яблок снижает уровень плохого холестерина примерно на четыре процента. Однако, по его словам, эффективность этого продукта является незначительной по сравнению с лекарственными препаратами. «Трудно сказать, могут ли яблоки предотвратить сердечно-сосудистые заболевания или инсульт», — уточнил кардиолог.По его словам, в настоящее время с уверенностью можно сказать лишь то, что людям, которым уже необходимы статины, яблоки точно не помогут. Тем не менее Чико признал, что насыщенная растительными продуктами диета полезна для профилактики болезней сердца и онкологических заболеваний.

