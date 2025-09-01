Доцент Панов рассказал, с какими продуктами опасно сочетать энергетики

Энергетические напитки, часто считающиеся безобидным способом взбодриться, на самом деле опасны для здоровья, предупредил доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА, кандидат химических наук Алексей Панов. Он отметил, что постоянное их употребление негативно влияет на сердце и нервную систему, особенно опасно для подростков, беременных и людей с хроническими заболеваниями.— Высокое содержание кофеина, таурина, сахара оказывает выраженное влияние на сердечно-сосудистую и нервную системы, может провоцировать скачки давления, нарушения сна, тревожность и даже панические атаки, — объяснил эксперт.Эффект достигается за счет стимуляции нервной системы, но организм не получает дополнительной энергии — расходует собственные резервы. Особенно опасно сочетание энергетиков с алкоголем, так как это может скрывать степень опьянения и привести к тяжелой интоксикации.Также не рекомендуется сочетать энергетики с кофе, чаем, шоколадом, жирной пищей и цитрусовыми соками, так как это увеличивает нагрузку на печень, вызывает раздражение желудка и риск передозировки. Молочные продукты частично снижают агрессивное действие напитков, но замедляют всасывание кофеина.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки