Доцент Панов рассказал, с какими продуктами опасно сочетать энергетики
— Высокое содержание кофеина, таурина, сахара оказывает выраженное влияние на сердечно-сосудистую и нервную системы, может провоцировать скачки давления, нарушения сна, тревожность и даже панические атаки, — объяснил эксперт.
Эффект достигается за счет стимуляции нервной системы, но организм не получает дополнительной энергии — расходует собственные резервы. Особенно опасно сочетание энергетиков с алкоголем, так как это может скрывать степень опьянения и привести к тяжелой интоксикации.
Также не рекомендуется сочетать энергетики с кофе, чаем, шоколадом, жирной пищей и цитрусовыми соками, так как это увеличивает нагрузку на печень, вызывает раздражение желудка и риск передозировки. Молочные продукты частично снижают агрессивное действие напитков, но замедляют всасывание кофеина.
Иллюстрация к статье:
