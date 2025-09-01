Россиянам назвали первые симптомы смертельно опасного сгущения крови

Кардиолог «Скандинавского Центра Здоровья» Иван Ефремкин рассказал, какими признаками сопровождается смертельно опасное сгущение крови, которое может приводить к тромбозу.По словам врача, об опасном сгущении крови могут говорить односторонний отек и боль в икроножной мышце. Эти признаки он назвал характерными для тромбоза глубоких вен, из-за которого сгусток крови образуется в крупных венах конечностей, чаще всего ног. Если кожа на конечностях приобрела синеватый цвет, это говорит о критическом нарушении кровотока, уточнил доктор.Ефремкин добавил, что признаком опасного сгущения крови также является внезапная одышка с болью в груди. Она может указывать на тромбоэмболию легочной артерии — закупорку тромбом сосудов легких. «Боль обычно острая, усиливается при вдохе или кашле, возможен кашель с кровохарканьем», — предупредил он.Врач подчеркнул, что при появлении этих симптомов нельзя откладывать обращение за медицинской помощью. Тромб может привести к тромбоэмболии легочной артерии, в тяжелых случаях к смерти, объяснил доктор. Кроме того, без лечения тромб увеличивается в размере, из-за чего возрастает риск осложнений и посттромботического синдрома, из-за которого отеки и боли становятся хроническими.

