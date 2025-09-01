Врач Ненашева: стероиды от астмы не имеют опасных побочек, как принято считать

При лечении астмы применяются ингаляционным кортикостероиды, которые в народе считаются опасными из-за серьезных побочных эффектов. Однако, как рассказала врач- аллерголог-иммунолог, заведующая кафедрой аллергологии и иммунологии РМАНПО, доктор медицинских наук, профессор Наталья Ненашева, это миф.«Ингаляционным кортикостероидам, которые применяются при лечении астмы, не свойственны побочные эффекты системных стероидов. Кроме того, дозы очень маленькие, а действие распространяется только на слизистую дыхательных путей, как раз там, где есть воспаление при астме», — объяснила врач.По ее словам, сейчас пациентам стоит переходить на комбинированные препараты, которые содержат и бронхолитик и ингаляционный кортикостероид.«В России доступны различные ингаляторы, содержащие фиксированные комбинации, активных веществ, например будесонид – формотерол. Этот препарат включает ингаляционный глюкокортикостероид и бронхолитик быстрого и длительного действия. Он эффективно снимает симптомы в течение 1-3 минут, и воздействует на воспаление, при этом он не дорогой. Этот препарат можно применять для купирования симптомов и в качестве постоянной базисной терапии, что очень удобно, ибо пациенту достаточно иметь один ингалятор для контроля астмы», — рассказала доктор.

