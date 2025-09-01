Предсказуемые музыкальные фразы регулируют артериальное давление

Новое исследование показало, что артериальное давление синхронизируется с предсказуемой структурой музыкальных фраз. Громкость звука в большей степени влияла на артериальное давление, чем темп, и сильнее зависела от более предсказуемой структуры фраз.???Исследователи утверждают, что результаты исследования могут в будущем помочь в разработке персонализированной сердечно-сосудистой терапии на основе музыки для людей с высоким кровяным давлением.?Музыканты модулируют темп и громкость музыки понятными способами, чтобы обозначить фразы и их границы, что способствует формированию звучащих нами паттернов. Некоторые музыкальные произведения имеют более предсказуемую структуру фраз, что может доставлять слушателям больше удовольствия.?Элейн Чу — пианистка по образованию, а также профессор инженерии в Королевском колледже Лондона (Великобритания). Она пояснила: «Как и в языке, в музыке есть паттерны и фразы, которые формируют выразительные структуры, и именно они часто находят отклик у слушателей. Это исследование показывает, что более предсказуемые структуры музыкальных фраз оказывают большее влияние на регуляцию сердечно-сосудистой системы».??«Это исследование продолжает наше предыдущее исследование, которое показало, что фазовые структуры также влияют на дыхание и частоту сердечных сокращений», — продолжила она. Более сильная синхронизация наблюдалась для предсказуемых фраз, которые более регулярны, имеют длительность, близкую к медленному дыханию, и, следовательно, содержат больше фраз в более длинных треках.У 92 участников постоянно измерялось артериальное давление при прослушивании девяти из 30 фортепианных композиций. Байесовский алгоритм, также разработанный командой Чу, позволил компьютеру автоматически определять темп музыки и границы фразовых дуг. Исполнители обозначали фразы дугообразными изменениями в выразительных музыкальных характеристиках, которые вызывают реакцию слушателей. В исследовании приняли участие 60 женщин и 32 мужчины, средний возраст которых составил 42 года.?В исследовании использовались 30 треков, представлявших собой оригинальные записи выступлений легендарных пианистов, и исследователи систематически изменяли их выразительность, чтобы проследить влияние на сердечно-сосудистые показатели. Для обеспечения единообразия и максимального приближения к живому исполнению в контролируемой экспериментальной обстановке музыка воспроизводилась для участников на воспроизводящем фортепиано.?В 25 из 30 треков кровяное давление в большей степени зависело от громкости, чем от темпа. Более предсказуемая структура фраз в музыке позволяла слушателю предвидеть смену фраз и, как было обнаружено, приводила к более высокой синхронизации кровяного давления с музыкой, что может усиливать способность организма регулировать артериальное давление.Наибольшее влияние на артериальное давление оказало исполнение английским пианистом Гарольдом Бауэром транскрипции Ференца Листа «Серенады» Франца Шуберта.?В исследовании использовалась классическая фортепианная музыка, поскольку её можно было варьировать и имитировать «живое» исполнение в исследовательской обстановке. Однако исследователи утверждают, что использованные методы и стратегии применимы к любой музыке с указанием фраз.?«Во все времена и в разных культурах люди двигались и наслаждались музыкой. Способность координировать свои действия с внешним ритмом, вероятно, имеет биологические и социальные преимущества, например, как люди в лодке синхронно гребут», - говорит руководитель исследования профессор Элейн Чу.«Чтобы координировать наши действия таким образом, нам необходимо уметь предвидеть начало и конец ритмических циклов. Именно это предвосхищение, вероятно, влияет на наши кардиореспираторные циклы. Синхронизация с музыкальными структурами вызывает приятные ощущения — исследования показали, что музыка использует ту же систему вознаграждения, что и еда и секс», — продолжила она.??Исследователи измеряли «увлечение», то есть синхронизацию физиологических ритмов с внешними стимулами. Этот показатель можно количественно оценить с помощью показателя расстояния движения Земли (EMD), который позволяет получить меру сходства между музыкой и физиологией. Кривая артериального давления участника была включена в музыкальный ритм.??Измерения артериального давления для каждого трека перемешивались с ответами участников на другие треки для оценки их статистической значимости. Это помогло определить, была ли реакция артериального давления обусловлена прослушиваемой музыкой, а не являлась ли она случайным изменением физиологических особенностей человека.?Исследователи отмечают, что музыка все чаще признается потенциальным немедикаментозным средством регуляции сердечно-сосудистой системы.?«Это исследование открывает интригующую возможность того, что в будущем мы сможем разрабатывать музыкальную терапию, которая будет вызывать определённые биологические реакции. Её можно будет адаптировать к индивидуальным особенностям человека, что приблизит нас к музыке как к высокоточной медицине. В долгосрочной перспективе, возможно, однажды мы сможем использовать музыку для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, а также для замедления, остановки или обращения вспять их прогрессирования», — заключила Чу.

