NatCom: обнаружен белковый комплекс, предотвращающий развитие лимфомы

Австралийские исследователи выявили белковый комплекс, который играет ключевую роль в предотвращении развития лимфомы.Лимфома — это злокачественное заболевание лимфатической системы, при котором нарушается работа иммунных клеток (лимфоцитов). Они начинают бесконтрольно делиться и вытеснять здоровые клетки крови, что приводит к увеличению лимфоузлов, ослаблению иммунитета и поражению внутренних органов.Ученые из Института исследований рака имени Оливии Ньютон-Джон, Института Уолтера и Элизы Холл и Центра онкологии Питера Маккаллума применили масштабный геномный скрининг, чтобы выяснить, какие гены и белки участвуют в защите организма от рака крови. Оказалось, что комплекс белков GATOR1 выполняет функцию своеобразного «тормоза», регулируя клеточный рост и метаболизм.Когда компоненты GATOR1 утрачиваются или работают неправильно, клетки начинают бесконтрольно делиться, что резко повышает риск развития лимфомы.«Лучшее в правильно поставленном CRISPR-скрининге — это то, что он всегда находит что-то новое», — отметила одна из руководителей исследования, доктор Маргарет Поттс. — «Мы не ограничивались только известными путями, а анализировали все гены. Благодаря этому удалось выявить неожиданных супрессоров опухолей, включая GATOR1».Особенно важным стало наблюдение, что уже существующие препараты, воздействующие на те же сигнальные пути, что и GATOR1, замедляли рост лимфомы в доклинических моделях. Ранее эти лекарства показывали слабую эффективность в терапии рака, но, как предполагают авторы, причина может заключаться в том, что не удавалось выделить пациентов, у которых именно этот механизм нарушен.«Наша работа открывает возможности для персонализированной медицины — когда лечение подбирается под конкретные молекулярные нарушения у пациента», — добавила Поттс.Ведущий автор статьи, профессор Марко Херольд, подчеркнул, что открытие имеет прямое отношение к одному из главных «двигателей» роста опухолей.«Наши модели лимфомы показывают: при отсутствии GATOR1 исчезает критический тормоз, который сдерживает злокачественность, вызванную онкогеном MYC. Этот ген в той или иной форме активен примерно у 70% всех опухолей человека», — пояснил он.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки