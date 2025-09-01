Диабет: опасные осложнения от продуктов, содержащих формальдегид

Формальдегид, потребляемый с пищей, может увеличить риск серьёзных осложнений у людей с диабетом. Формальдегид, по-видимому, не только дестабилизирует уровень сахара в крови, но и нарушает действие инсулина, вызывая повреждение мозга.Группа исследователей, в состав которой вошли специалисты из Медицинского университета Вэньчжоу (Китай), исследовала, как формальдегид влияет на развитие инсулинорезистентности и когнитивных нарушений при диабете.Исследователи объясняют, что формальдегид — это вещество, которое в небольших количествах вырабатывается в процессе метаболизма человека, а также содержится во многих продуктах питания.Текущий обзор показывает, что как у животных моделей диабета, так и у людей с диабетом повышенный уровень формальдегида может быть обнаружен в крови, в таких органах, как печень и селезенка, а также в мозге.По словам группы, особую проблему представляет то, что возникает порочный круг, когда вызванная формальдегидом гипергликемия и высокий уровень сахара в крови, в свою очередь, увеличивают образование формальдегида, который ускоряет осложнения диабета.Эксперты выявили три механизма, посредством которых избыток формальдегида вызывает инсулинорезистентность. Формальдегид вызывает изменения в биологической структуре инсулина, уменьшает количество инсулиновых рецепторов на поверхности клеток, а также изменяет структуру самих рецепторов.Кроме того, формальдегид ингибирует так называемые NMDA-рецепторы в мозге, которые играют важную роль в процессах обучения и памяти. Это может, с одной стороны, ослабить когнитивные способности, а с другой — повысить инсулинорезистентность мозга.Результаты нового исследования подчеркивают ключевую роль пищевого формальдегида в развитии диабета. По мнению исследовательской группы, снижение уровня формальдегида с помощью поглотителей формальдегида (веществ, нейтрализующих его в организме) может стать новой стратегией лечения диабета.Кроме того, людям с диабетом, по-видимому, рекомендуется сознательно избегать употребления продуктов, содержащих повышенное количество формальдегида. К таким продуктам относятся грибы шиитаке и морская рыба, а также различные фрукты и овощи, содержащие значительное количество формальдегида.Также следует избегать продуктов с высокой степенью переработки, которые могут выделять дополнительное количество формальдегида в процессе консервации, а некоторые алкогольные напитки и курение также могут способствовать поступлению формальдегида.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки