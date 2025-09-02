Некоторые популярные в соцсетях домашние растения оказались опасны

Некоторые популярные в соцсетях благодаря привлекательному внешнему виду домашние цветы могут быть опасны для животных, предупредил специалист по растительному дизайну интерьеров Тони Гилберт.Возглавляет список ядовитых и популярных растений, по словам Гилберта, алоэ вера, отмеченное более чем на пяти миллионах публикаций в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). Известное своими целебными свойствами, оно может грозить откусившему кусок листа питомцу рвотой, диареей, тремором и сильной усталостью. На втором месте среди популярных ядовитых для питомцев растений расположилась агава американская. «Она также токсична для домашних животных, при ее попадании в организм возникают такие симптомы, как раздражение полости рта, слюнотечение и расстройство желудка», — уточнил специалист.В свою очередь, драцена трехполосная («тещин язык»), известная своим свойством очищать воздух и неприхотливостью в уходе, также токсична для кошек и собак и может вызвать тошноту, рвоту, слюнотечение и вялость. Аналогичное действие на животных могут оказать суккулент «жемчужная нить» и толстянка овальная — последняя еще и способна вызвать депрессию и потерю координации, обратил внимание Гилберт.

