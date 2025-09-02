Рыбу во время беременности есть можно

Учёные доказали, что употребление рыбы во время беременности безопасно. Будущие мамы могут не опасаться того, что что ртуть в этом продукте негативно повлияет на их малышей.Многие беременные уклоняются от употребления рыбы в период вынашивания ребенка, либо выбирают только какие-то определённые её виды из-за страха, что в этом продукте содержится ртуть. Однако эксперты в области нейротоксикологии из Бристольского университета доказали, что уровень ртути в рыбе вряд ли окажет негативное влияние на ребёнка. Ныне существующие рекомендации могут сбивать с толку, поскольку какие-то эксперты предлагают не употреблять рыбу, а какие-то продолжают пропагандировать её употребление в период беременности.Анализ с участием более 400 131 будущей мамы, имевших ртуть в организме, показал, что этот жидкий металл не вызывал побочных эффектов у их детей. Более того, если женщины совсем не ели рыбу, то уровень ртути мог оказывать это вредное воздействие, что может быть связано с преимуществами некоторых питательных веществ, обеспечивающихся рыбой, включая длинноцепочечные жирные кислоты, йод, витамин D и селен.Исследователи утверждают, что не имеет особого значения, какую именно рыбу употребляют женщины. В любом варианте она содержит питательные вещества, которые защищают будущую мать от ртути. Самым полезным компонентом рыбы являются жирные кислоты Омега-3, которые стимулируют внутриутробное развитие мозга и глаз малыша.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки