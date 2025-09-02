Опасные запахи тела при диабете

Диабетический кетоацидоз - один из смертельно опасных побочных эффектов диабета. Это осложнение развивается, когда в организме недостаточно инсулина, чтобы позволить сахару в крови проникать в ваши клетки для использования их в качестве энергии.Печень расщепляет жир на топливо, которое производит кислоты, называемые кетонами. Когда слишком много кетонов вырабатывается в нашем теле чрезмерно быстро, их уровень в крови и моче может достигать опасного порога. Эта реакция происходит внутри печени, в результате чего кровь становится кислой. Данное состояние может вызывать три основных типа запаха изо рта:- Фруктовый запах изо рта- Дыхание с запахом фекалий. Оно быть связано с длительной рвотой или кишечной непроходимостью.- Дыхание с запахом аммиака, которое обычно возникает у людей с хронической почечной недостаточностью.У людей с диабетом первого типа кетоацидоз может развиться из-за инфекции, травмы, серьезного заболевания, хирургического стресса или пропусков инъекций инсулина. Диабетический кетоацидоз менее частый и тяжелый у людей с диабетом второго типа. Тем не менее, патология может быть вызвана неконтролируемым уровнем сахара в крови в течение длительного периода времени.Кетоацидоз также может возникать у людей, не страдающих диабетом. Это происходит в случае голодания, когда недостаток глюкозы вынуждает организм участвовать в процессе кетогенеза ради извлечения энергии. Исследования показали, что данное состояние также редко развивается из-за диеты с низким содержанием углеводов.Пациентам с диабетом рекомендуется часто проверять уровень сахара в крови, чтобы принимать необходимые меры для предотвращения ухудшения состояния. Важно придерживаться назначенных врачом лекарств, и если вы чувствуете себя плохо, снова обращаться к врачу, чтобы скорректировать дозу инсулина. Ведите здоровый, активный и сбалансированный образ жизни, чтобы поддерживать уровень сахара в крови в пределах здорового целевого диапазона.

