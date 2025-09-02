Распространенный пестицид связан с распространёнными аномалиями мозга у детей

Инсектицид хлорпирифос является мощным средством борьбы с различными вредителями, что делает его одним из наиболее широко используемых пестицидов во второй половине XX века.Однако, как и многие пестициды, хлорпирифос не обладает высокой точностью действия. Помимо вреда для насекомых, не предназначенных для этой цели, таких как пчёлы, он также связан с рисками для здоровья гораздо более крупных животных, включая людей.Новое исследование, проведённое в США, предполагает, что эти риски могут возникнуть ещё до рождения. У людей, подвергшихся пренатальному воздействию хлорпирифоса, повышается вероятность развития структурных аномалий мозга и снижения двигательных функций в детском и подростковом возрасте. Исследование опубликовано в журнале JAMA Neurology.Исследователи обнаружили, что постепенное увеличение пренатального воздействия хлорпирифоса было связано с постепенным увеличением отклонений в структуре мозга, его функциях и метаболизме у детей и подростков, а также с ухудшением показателей скорости и программирования движений.«Нарушения мозговой ткани и метаболизма, которые мы наблюдали при пренатальном воздействии этого пестицида, были на удивление широко распространены по всему мозгу», — говорит соавтор исследования Брэдли Петерсон из Медицинской школы Кека при Университете Южной Калифорнии.Это подтверждает предыдущие исследования, связывающие хлорпирифос с нарушениями когнитивных функций и развития мозга, но эти результаты являются первыми доказательствами широко распространенных и долгосрочных молекулярных, клеточных и метаболических эффектов в мозге.Учёные проанализировали данные, собранные среди семей Нью-Йорка в период с 1998 по 2015 год в рамках долгосрочного когортного исследования, организованного Центром экологического здоровья детей Колумбийского университета. Первоначальная когорта включала афроамериканок и доминиканок в возрасте от 18 до 35 лет.Матери заполняли дородовые анкеты, а некоторые из них предоставляли дополнительные данные, включая уровень хлорпирифоса у своих детей при рождении, взятый либо из образцов пуповины, либо из образцов материнской плазмы.Спустя годы исследователи собрали данные МРТ и поведенческие данные детей в возрасте от 6 до 14 лет. В итоге у 270 человек был измерен уровень хлорпирифоса при рождении, а также были получены пригодные для использования данные МРТ, полученные в детском или подростковом возрасте.Их анализ выявил значительную связь между пренатальными уровнями хлорпирифоса и аномалиями головного мозга у детей, что позволяет предположить, что «пренатальное воздействие может вызывать стойкие нарушения структуры, функционирования и метаболизма мозга, прямо пропорциональные уровню воздействия», пишут они.Субъекты этой городской группы, вероятно, подвергались воздействию хлорпирифоса дома, поскольку многие из них родились до или вскоре после того, как в 2001 году Агентство по охране окружающей среды США запретило использование хлорпирифоса в жилых помещениях.Аналогичные ограничения были приняты и в других странах, однако этот пестицид по-прежнему используется в сельском хозяйстве по всему миру.«Текущие широкомасштабные воздействия на уровнях, сопоставимых с теми, которые наблюдались в этой выборке, продолжают подвергать риску сельскохозяйственных рабочих, беременных женщин и нерожденных детей», — говорит соавтор исследования Вирджиния Раух из Школы общественного здравоохранения Мэйлмана при Колумбийском университете. «Крайне важно, чтобы мы продолжали отслеживать уровни воздействия среди потенциально уязвимых групп населения, особенно среди беременных женщин в сельскохозяйственных общинах, поскольку их дети по-прежнему подвергаются риску».Исследователи отмечают некоторые ограничения: поскольку это наблюдательное исследование, оно может только показать ассоциации, но не доказать причинно-следственную связь.Исследование было сосредоточено исключительно на пренатальном воздействии хлорпирифоса, не измеряя и не контролируя постнатальное воздействие, а также не тестируя воздействие других инсектицидов, которые часто встречаются одновременно с хлорпирифосом. Отсутствие демографического разнообразия в выборке также может ограничивать широту применения полученных результатов.Однако, учитывая повсеместное распространение хлорпирифоса и подобных соединений в окружающей среде, данное исследование указывает на необходимость дополнительных исследований этих мощных пестицидов.«Другие фосфорорганические пестициды, вероятно, оказывают схожее воздействие», — говорит Петерсон, — «что требует осторожности и минимизации воздействия во время беременности, младенчества и раннего детства, когда развитие мозга происходит быстро и он особенно уязвим для этих токсичных химикатов».

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки