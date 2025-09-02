CanDis: антиоксидант глутатион позволяет раку распространяться в организме

Ученые из Рокфеллеровского университета выяснили, что антиоксидант глутатион играет ключевую роль в метастазировании рака молочной железы в легкиеМитохондрии известны как «энергетические станции» клеток. Эти органеллы отвечают за выработку аденозинтрифосфата (АТФ) — основного «топлива». Однако все больше данных подтверждают их участие в развитии и распространении опухолей.Новая работа показала, что именно глутатион — молекула, которая в норме защищает клетки от окислительного стресса и поддерживает иммунитет, — помогает раковым клеткам отделяться от первичной опухоли, закрепляться в легких и выживать в неблагоприятных условиях.Команда использовала метод белковых меток и пространственную метаболомику, чтобы проследить распределение метаболитов в раковых клетках. Оказалось, что в метастатических клетках уровень глутатиона был значительно выше, чем в первичной опухоли. Ключевую роль сыграл белок-транспортер SLC25A39, доставляющий глутатион внутрь митохондрий. Когда исследователи блокировали этот путь, способность клеток к метастазированию резко снижалась.Механизм оказался связан не с антиоксидантной функцией глутатиона, а с активацией транскрипционного фактора ATF4. Он помогает клеткам рака груди пережить недостаток кислорода, особенно на ранних стадиях колонизации легких.Анализ клинических образцов показал: у пациенток с раком молочной железы, у которых болезнь распространилась в легкие, уровень транспортера SLC25A39 также был значительно выше. Более того, его повышенная экспрессия ассоциировалась с низкой выживаемостью.Авторы работы отмечают, что блокирование переноса глутатиона в митохондрии может стать новым подходом к предотвращению метастазирования рака молочной железы. Такой способ профилактики может оказаться более «щадящим», чем традиционные препараты.

