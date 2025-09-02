Оливковое масло уменьшает воспаление в головном мозге и улучшает обмен веществ

Оливковое масло первого отжима, типичный компонент средиземноморской диеты, по-видимому, оказывает противовоспалительное действие на головной мозг и, таким образом, может снижать риск метаболических нарушений.Исследовательская группа, в состав которой вошли специалисты из Федерального университета Риу-Гранди-ду-Сул, исследовала, как добавление оливкового масла первого отжима влияет на различные метаболические параметры и воспаление в гипоталамусе. Результаты исследования опубликованы в журнале Nutritional Neuroscience.Исследователи изучили влияние оливкового масла первого отжима на воспалительную активность в гипоталамусе и на классические метаболические параметры, такие как уровень сахара в крови, уровень холестерина и масса тела у крыс с ожирением.Результаты показывают, что воспалительная активность в гипоталамусе значительно снизилась у животных, получавших оливковое масло. В то же время, по данным исследовательской группы, также улучшились важные метаболические параметры, включая регуляцию уровня сахара в крови и липидный обмен.По мнению экспертов, это свидетельствует о том, что противовоспалительные свойства некоторых компонентов оливкового масла, в частности так называемых полифенолов, могут оказывать непосредственное влияние на центральные механизмы регуляции в головном мозге.Исследовательская группа считает, что оливковое масло первого холодного отжима оказывает противовоспалительное действие не только на системный уровень, но и на центральную нервную систему. Это означает, что оливковое масло может играть многообещающую роль в профилактике и лечении нарушений обмена веществ.В целом, результаты исследования в очередной раз подтверждают благотворное влияние оливкового масла на здоровье. Особенно в форме холодного отжима, оно содержит не только полезные жиры, но и биоактивные растительные соединения с антиоксидантными свойствами, которые приносят пользу здоровью на многих уровнях.Хотя необходимы дальнейшие исследования для точного определения его влияния на обмен веществ и воспалительные процессы в головном мозге у людей, текущее исследование подтверждает рекомендацию о регулярном употреблении оливкового масла в ежедневном рационе.

