Кардиолог предупредил о возможных проблемах с сердцем при излишней потливости

Чрезмерное потоотделение может быть симптомом серьезных сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом поделился врач-кардиолог, главный врач 1 клинического отделения АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к.м.н. Вячеслав Колиев.Гипергидроз, особенно возникающий в состоянии покоя или сопровождающийся другими тревожными признаками, может указывать на ишемическую болезнь сердца (ИБС). Хотя этот симптом не является основным для диагностики и находится на 12-м месте по значимости при тяжелых формах ИБС, о нем важно знать.«Потоотделение — естественный механизм терморегуляции, но его чрезмерность может быть вызвана как физиологическими причинами (жара, физическая нагрузка, стресс), так и патологическими состояниями, включая эндокринные нарушения, инфекции или онкологические процессы», — отметил специалист.При ИБС недостаток кислорода в сердечной мышце активирует симпатическую нервную систему, что приводит к рефлекторному обильному потоотделению. Оно часто бывает холодным, липким и возникает без видимых причин в отличие от нормальной реакции на жару или нагрузку.Ключевое отличие потоотделения при ИБС от обычного — условия появления и сопутствующие симптомы. При сердечных нарушениях потливость может возникать в покое или ночью, сопровождаться болью или давлением в груди, одышкой, слабостью, головокружением, тошнотой и чувством тревоги. У пожилых людей, пациентов с сахарным диабетом или женщин симптомы могут быть атипичными, и потливость иногда становится единственным признаком проблемы.Игнорирование этих симптомов может привести к прогрессированию ИБС, инфаркту миокарда, остановке сердца или внезапной сердечной смерти. При появлении обильного потоотделения без причин в сочетании с другими тревожными признаками необходимо немедленно обратиться к кардиологу. Диагностика может включать ЭКГ, эхокардиографию, суточное мониторирование ЭКГ и коронарографию. Раннее выявление проблемы позволяет назначить эффективное лечение и улучшить прогноз.

