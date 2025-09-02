Шпинат и другие овощи, которые избавят вас от опасного жира на животе

Висцеральный жир находится глубоко в брюшной полости и окружает печень и кишечник. В отличие от подкожного он не виден и вызывает множество проблем со здоровьем: болезни сердца, диабет 2 типа, рак. Вот какие продукты помогают его уменьшить.Шпинат. В нём содержится много каротиноидов - веществ, которые помогают бороться с воспалением и могут влиять на накопление жира. Исследования показывают, что более высокий уровень этих соединений в сыворотке крови связан с более низким уровнем висцерального жира. При этом в шпинате мало килокалорий и большое количество клетчатки, которая хорошо насыщает.Цветная капуста. Пережёвывание помогает преобразовать глюкозинолаты в её составе в сульфорафан. Это вещество связывают со снижением уровня воспаления, повышением чувствительности к инсулину. Эти факторы защищают от накопления висцерального жира. Если не любите цветную капусту, то попробуйте брокколи.Брюссельская капуста. Благодаря сочетанию сульфорафана и каротиноидов она вдвойне полезна для борьбы с висцеральным жиром. Кроме того, одна чашка сырой брюссельской капусты содержит 3 г клетчатки и менее 40 ккал.Артишоки. Это один из наиболее богатых клетчаткой овощей, по словам Мелиссы Митри, магистра наук и диетолога. За счёт этого вы будете лучше наедаться и потреблять меньше калорий в целом.Краснокочанная капуста. Она содержит большое количество антиоксидантов антоцианов, которые могут помочь в сжигании жира. Одно исследование показало, что у людей, которые ели больше всего продуктов, богатых антоцианами, было меньше висцерального жира, чем у тех, кто потреблял мало такой пищи.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки