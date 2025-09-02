Врачи рассказали о помогающей излечить подошвенные бородавки комбинированной терапии

Вирусные бородавки, вызванные штаммами вируса папилломы человека, остаются распространенной дерматологической проблемой у детей и взрослых. Авторы представили клиническое наблюдение, в котором показали, что сочетание системной и местной иммунотерапии позволило добиться полного заживления очагов и предотвратить ранние рецидивы у 13-летнего пациента. Об этом говорится в «Русском медицинском журнале».По данным работы, подошвенные бородавки формируются при репликации ВПЧ в эпителии и нарушении дифференцировки клеток, что ведет к гиперкератозу и появлению плотных болезненных бляшек. Глубокие ладонно-подошвенные элементы чаще связаны с ВПЧ 1-го типа и могут иметь выраженный «корень», что осложняет лечение и нередко приводит к возврату очагов после деструкции. Дополнительными триггерами называют микротравмы, воспалительные процессы и ослабленные клеточные иммунные ответы; в литературе описана связь подошвенной локализации бородавок с дефицитом витамина D и низкими запасами ферритина.Стандартные методы удаления — хирургический, лазерный, криотерапия или прижигающие растворы — эффективны не всегда и могут сопровождаться травматизацией, особенно у детей. В представленном случае ранее применявшиеся схемы с противовирусным препаратом и щелочным гелем не остановили роста очагов и появления новых папул; пациент отмечал болевой синдром при ходьбе и длительное заживление.С учетом иммунного компонента патогенеза врачи одобрили курс комбинированной терапии препаратами на основе a-глутамил-триптофана: пероральный комплекс a-глутамил-триптофан натрия + бендазол + аскорбиновая кислота по циклической схеме и параллельное местное применение 0,05% крема с тем же действующим веществом. Дополнительно назначили витамин D3 в терапевтической дозе, от железа отказались, чтобы избежать полипрагмазии. Выбор был мотивирован интерфероногенными и противовоспалительными свойствами дипептида, влиянием на активацию клеточного иммунитета и сокращение пироптотической гибели клеток, что, по данным ранее проведенных исследований, повышает общую резистентность.Через две недели лечения зафиксировали выраженную положительную динамику: интенсивное отшелушивание и завершение репарации в зонах деструкции, отсутствие новых высыпаний. Лабораторно уровень 25(OH)D вырос с 32 до 49 нг/мл, ферритин — с 28 до 56 мкг/л; относительное и абсолютное число нейтрофилов сместилось к середине возрастной нормы. Спустя два месяца кожа на подошве стала гладкой, рубцов и косметических дефектов не отмечалось, а в течение трех месяцев наблюдения рецидивов не было.Авторы подчеркивают, что успешный исход связан с таргетной иммунотерапией в сочетании с уходом за кожей и коррекцией дефицита витамина D. В то же время они отмечают необходимость дальнейших исследований для уточнения показаний, длительности курсов и роли сопутствующей нутритивной поддержки у детей с ВПЧ-ассоциированными поражениями кожи. Представленные результаты указывают, что комбинированное пероральное и местное применение ?-глутамил-триптофана способно повысить эффективность лечения и снизить риск рецидивов, особенно в клинических ситуациях, где травматичные методы нежелательны.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки