Стало известно о пользе арбуза для сердца
"Арбуз богат ликопином, именно этот мощный антиоксидант придает мякоти красный цвет. Ликопин защищает клетки от повреждений свободными радикалами, снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, может снижать риск некоторых видов рака, особенно простаты, защищает кожу от УФ-повреждения изнутри", - рассказала РИА Новости руководитель центра профилактики и здоровья взрослого населения Видновской клинической больницы минздрава Московской области Зарема Тен.
Арбуз содержит важные витамины и микроэлементы. Витамин С укрепляет иммунитет, участвует в синтезе коллагена. Витамин А (бета-каротин) важен для зрения, здоровья кожи и иммунитета. Калий - ключевой минерал для работы сердца, нервной системы и баланса жидкости. Магний участвует в сотнях реакций организма, включая работу мышц и нервов.
