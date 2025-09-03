Гранат и другие самые полезные фрукты при метаболическом синдроме

Метаболический синдром — это совокупность состояний, которые повышают риск возникновения диабета 2 типа, сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта. Диагностируется этот синдром при наличии трёх или более из следующих факторов: увеличенная окружность талии, повышенный уровень триглицеридов, низкий уровень холестерина ЛПВП, повышенный уровень глюкозы натощак, высокое кровяное давление.Вот какие фрукты помогут вам улучшить состояние при метаболическом синдроме.Гранат. Исследования показывают, что он положительно влияет на артериальное давление, уровень сахара в крови, холестерина и триглицеридов. Одна из причин этого в том, что фрукт содержит вещества с антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Ещё гранат способствует росту полезных кишечных бактерий Akkermansia, которые поддерживают здоровый обмен веществ, здоровый вес, улучшают самочувствие, укрепляют иммунитет.Арбуз. Согласно результатам исследований, люди, которые в течение четырёх недель съедали по две чашки арбуза, чувствовали себя менее голодными и более сытыми, чем те, кто получал столько же калорий из обезжиренного печенья. Также у них снизились кровяное давление и вес.Ежевика. Ягоды в целом вызывают меньший скачок уровня сахара в крови, чем ананас или бананы. При этом в ежевике содержатся калий, кальций и магний, которые приводят к снижению кровяного давления. Ещё эта ягода богата насыщающей клетчаткой.Цитрусовые. В состав этих фруктов входят калий, витамин С и клетчатка. Также цитрусовые включены в диету DASH, рекомендованную для лечения гипертонии.Виноград. Исследования показывают, что он снижает кровяное давление, уровень триглицеридов, общего холестерина и ЛПНП. Как и гранат, виноград способствует росту полезных кишечных бактерий Akkermansia.Яблоки. Они богаты клетчаткой, а в их кожуре много антиоксидантов. Последние помогают снизить факторы риска развития метаболического синдрома.

