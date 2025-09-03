Чем полезны занятия плаванием

Плавание является одним из самых эффективных видов спорта для улучшения здоровья. В данной статье будет рассмотрено, что дает плавание и какую пользу приносят занятия в бассейне.Плавание является доступным видом спорта. Им могут заниматься люди, находящиеся в разной физической форме. Плавание также помогает при реабилитации.Одно из ключевых преимуществ плавания заключается в том, что вода делает людей невесомыми, снимает нагрузку с суставов. Это может быть особенно полезно для людей с избыточным весом. Благодаря этому риск получить травму снижается. Плавание также тренирует:дыхательную систему;нервную систему;сердце;сосуды;мышцы.Развитие всех мышцПлюсов в занятиях в бассейне много. Плавание приносит огромную пользу, так как при занятиях на воде работают все группы мышц. Оно позволяет одновременно проработать руки, плечи, пресс, спину и ноги. Большинство тренажеров в спортивных залах рассчитаны на укрепление отдельных групп, а в плавании при развитой правильной технике нагрузка на тело распределяется равномерно, благодаря чему занятия практически не вызывают болезненных ощущений после тренировок. Молочная кислота, из-за которой возникает боль, не скапливается, поскольку давление воды распределяется на все тело равномерно. Также укрепление мышц дает возможность скорректировать осанку.Укрепление дыханияКупание в бассейне приносит пользу и способствует развитию дыхательной системы. Вдохи и выдохи развивают диафрагму и мышцы грудиной клетки. Также водные виды спорта помогают увеличить объем легких. Нередко заниматься плаванием рекомендуют астматикам.Развитие гибкости и координацииПравильная техника плавания требует слаженной работы всего тела, поэтому регулярные занятия улучшают координацию. При плавании необходимо преодолевать сопротивление воды, выполнять гребки и перевороты, из-за чего мышцы растягиваются и становятся более эластичными. Гибкость — это то, что развивает плавание.Средство похуденияПлавание — один из наиболее эффективных видов тренировок для тех, кто хочет сбросить вес. Один час купания в среднем темпе позволяет сжечь около 500 калорий. Кроме физической нагрузки, купание в бассейне способствует трате огромного количества калорий из-за высокой теплоемкости воды (чем вода холоднее — тем больше калорий теряется). Профессиональный пловец может сжигать в бассейне до 1 тыс. калорий в час. Для того чтобы плавание приносило пользу для похудения, необходимо соблюдать следующие рекомендации:необходимо регулярно заниматься плаванием. Минимум три раза в неделю по часу нужно плавать, чтобы не только поддерживать себя в тонусе, но и развивать свою физическую форму и похудеть;минимальное время занятия не должно быть менее 40–45 минут;нагрузки должны быть интервальными. Необходимо чередовать нагрузки на пределе возможностей и отдых. Интервальная тренировка заставляет организм работать в другом режиме и ускоряет обмен веществ гораздо сильнее, чем обычная монотонная нагрузка;делать разминку перед тренировками на воде. Прежде чем погрузиться в воду и начать купаться, стоит уделить 10–15 минут упражнениям для растяжки мышц.Польза для сердца и снижение стрессаОдним из плюсов плавания является то, что оно способствует нормализации артериального давления за счет укрепления сердечно-сосудистой системы, улучшения кровообращения и снижения стресса. Горизонтальное положение в воде облегчает работу сердца, а регулярные ритмичные движения тренируют мышцы и повышают эластичность сосудов. Для достижения эффекта рекомендуется заниматься три-четыре раза в неделю в течение нескольких недель, улучшая общее состояние организма.Плавание как средство реабилитацииПлавание нередко рекомендуется врачами при восстановлении от травм. Вода поддерживает вес тела, что является плюсом для суставов и позвоночника, так на них нагрузка существенно снижается. Это безопасная физическая активность для большинства людей:с артритом;с перенесенными травмами;с определенными группами инвалидности;с другими проблемами, затрудняющими выполнение более физически тяжелых упражнений.Кому нельзя заниматься плаваниемПеред посещением плавательного бассейна обязательно нужно взять справку о здоровье у врача. Несмотря на положительные эффекты, что дает плавание, заниматься этим видом спорта можно не всем. Противопоказания к занятиям бывают временными или постоянными. Запрет на посещение бассейна связан с риском заразить окружающих инфекционными болезнями или подцепить болезнь самому.К постоянным ограничениям относятся:порок сердца, стенокардия;кожные заболевания, не поддающиеся лечению (псориаз, экзема);инсулинозависимый диабет;эпилепсия.Временные противопоказания:повреждения кожи (незажившие царапины);заболевания, передающиеся половым путем;ОРВИ, заболевания лор-органов и органов дыхания в острой форме;воспаления суставов, привычный вывих сустава;диарея, кишечные инфекции;прием мочегонных средств, энурез;инфекционные кожные болезни (лишай, грибок, чесотка и пр.).При наличии заболеваний необходимо консультироваться с врачом для определения подходящего уровня нагрузки.Как выбрать стиль плаванияВ плавании существует четыре основных стиля:кроль на груди;баттерфляй;брасс;кроль на спине.Самым быстрым из них является кроль на груди. Его техника заключается в одновременном выполнении движений ногами и руками, поочередно делающими взмах и гребок до бедра. Техника освоения несложная, однако развитие высокой скорости требует больших затрат энергии. Кроль на спине мало чем отличается по технике, однако он значительно медленнее аналогичного стиля на груди.Самым медленным является брасс. Техника брасса — это выполнение симметричных толчковых движений ногами и полукруговых руками в одной плоскости. Вдох осуществляется ртом путем подъема головы и плеч над водой. Выдох происходит в воде. Данный стиль также называют "лягушачьим" из-за сходства движений пловца с лягушкой. Брассом не развить быструю скорость, однако он является одним из наименее энергозатратных стилей. Брассом не уплыть от акулы, однако правильная техника поможет преодолеть дальние дистанции.Самым сложным в освоении является стиль плавания "баттерфляй", или, как его называют еще, "дельфин". Баттерфляй — это одновременное выполнение симметричных волнообразных движений тела, при котором руки осуществляют сильный гребок с подъемом тела над водой, а ноги — удар (работают как "хвост"). Вдох происходит путем подъема плечевого пояса и головы над водой, выдох — в воду. По скорости он уступает кролю на груди, но значительно быстрее брасса. Данный стиль требует высокой выносливости и хорошей физической подготовки.Новичкам рекомендуют освоить сначала брасс из-за плавности и синхронности движений. Он помогает детям научиться контролировать дыхание и укреплять мышцы без излишнего напряжения. Также на начальных этапах рекомендуется плавание на спине для развития чувства равновесия. Для тех, кто обладает определенными навыками и уровнем физической подготовки, рекомендуется осваивать кроль и баттерфляй.Ошибки при занятиях плаваниемПри занятии плаванием не рекомендуется делать следующие вещи:плавать на пределе сил. Чрезмерные нагрузки на тренировках могут привести к нежеланию заниматься дальше, и эффекта от такого занятия не будет. В худшем случае возможны проблемы с сердцем, также такой подход может поспособствовать повышению артериального давления, поэтому нагрузку нужно правильно распределять;держать голову высоко над водой. При плавании в таком положении перенапрягаются мышцы шеи и шейный отдел позвоночника, что может привести к болям в спине. Голова должна быть опущена на 45 градусов;выдыхать в одну сторону при плавании кролем. Это удобно для начинающих пловцов, но может привести к травме плечевого сустава. Чтобы этого не произошло, нужно каждые три гребка выдыхать под руку вправо и влево. Тогда нагрузка будет равномерной на оба плеча;плавание без очков. Многие в бассейн идут без очков, однако лучше так не делать. Очки помогают уберечь глаза от контакта с водой. Вода в бассейне обрабатывается различными веществами и содержит много примесей, поэтому при попадании в глаза может вызывать раздражение.Плюсы плавания давно доказаны, однако им нужно заниматься правильно. Тренировки должны быть регулярными, должны соблюдаться правила безопасности. Тогда занятия смогут приносить пользу и удовольствие.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки