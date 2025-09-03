Россиянам назвали предельную порцию меда для максимальной пользы

Биологическая активность, антибактериальные свойства и богатый состав делают мед ценным источником различных микроэлементов, однако этот продукт может утратить полезные свойства из-за неправильного хранения или способа употребления, предупредил доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА, кандидат химических наук Алексей Панов.Мед содержит витамины группы B, органические кислоты, калий, магний, железо и другие микроэлементы, а также природные антиоксиданты, рассказал эксперт.По его словам, максимальная польза меда проявляется только при умеренном потреблении — не более 1-2 чайных ложек в день для взрослого человека. Наиболее эффективен мед натощак, растворенный в теплой воде. При этом важно учитывать индивидуальные особенности: продукт противопоказан при аллергии на продукты пчеловодства и требует осторожности при диабете.Хранить мед Панов призвал в герметичной стеклянной или керамической таре, вдали от солнечного света и источников тепла. Оптимальной температурой он назвал 10-20 градусов. При более низких температурах ускоряется кристаллизация, а при высоких — теряются полезные свойства, указал биохимик.«Нельзя использовать для хранения металлическую посуду: компоненты меда вступают в реакцию с металлами, что может привести к образованию вредных соединений. Также не рекомендуется хранить продукт в холодильнике. Идеальное место — темная кухонная полка или закрытый шкафчик, где поддерживается стабильная комнатная температура», — поделился эксперт.

