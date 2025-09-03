Врач назвала дефицит гормонов одной из причин непереносимости холода

Ощущения зябкости и непереносимости холода при гипотиреозе является следствием глубокого нарушения обмена веществ и энергетического обмена в организме из-за дефицита гормонов щитовидной железы (Т4 и Т3). Об этом рассказала профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения, терапевт Оксана Пивоварова.Снижение основного обмена веществ происходит из-за того, что гормоны щитовидной железы являются главными стимуляторами метаболизма в клетках тела. При их недостатке скорость метаболических процессов резко падает. Нарушается термогенез в бурой жировой ткани, которая отвечает за производство тепла без мышечной дрожи. Гормон Т3 запускает синтез белка-разобщителя UCP-1 в митохондриях, но при гипотиреозе этот механизм не работает.«Из-за комплексного воздействия, включая повышенный уровень вазопрессина, периферические сосуды находятся в состоянии хронического спазма. Это приводит к постоянно холодной и бледной коже, а также ухудшению микроциркуляции крови в конечностях. Гипотиреоз также вызывает общую слабость и усталость, что снижает выработку тепла за счет мышечной работы и ослабляет механизм холодовой дрожи», — указала специалист.Симптомы усугубляются сопутствующими проблемами: анемией, которая ухудшает доставку кислорода к тканям; гипогликемией, лишающей клетки источника энергии; и сухостью кожи, нарушающей ее изолирующие функции.Основными причинами гипотиреоза являются аутоиммунный тиреоидит, удаление железы, лечение радиоактивным йодом, врожденные нарушения и заболевания гипофиза. В группе риска находятся женщины в возрасте 40–50 лет, люди с отягощенной наследственностью и другими аутоиммунными заболеваниями, а также беременные.

