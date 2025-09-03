Врач Аль-Терк рассказала о причинах отеков под глазами

Отеки и мешки под глазами могут быть симптомом различных заболеваний. Об этом сообщила в разговоре врач-офтальмолог «СМ-Клиника» Гунва Аль-Терк.«Среди патологических причин врач назвала: нарушения лимфооттока или венозного оттока; воспалительные заболевания глаз заболевания щитовидной железы болезни сердца; болезни печени; заболевания почек», — рассказала врач.Гунва Аль-Терк сообщила, что если отеки сохраняются продолжительное время, имеют симметричный характер и сопровождаются другими жалобами, то стоит проверить почки. Офтальмолог в данном случае должен произвести первичный осмотр и направить пациента к нужному специалисту.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки