Врач Тюрина сообщила о способах восстановления организма после лета

Для того чтобы провести дектокс организма после лета, необходимо следить за своим питанием, сном и физической нагрузкой. Об этом рассказала врач-терапевт, взрослый и детский нутрициолог витаминно-минеральных комплексов Hedonist Ирина Тюрина.Врач рекомендовала есть простые блюда, приготовленные на пару или в духовке, отказаться от чрезмерного употребления фруктов, не забывать утром натощак пить теплую воду с лимоном и помнить о регулярной физической активности.Также Ирина Тюрина напомнила о важности полноценного сна.«Осенью особенно важно восстановить биоритмы, поскольку именно во сне активно работают механизмы детоксикации и гормональной регуляции. Рекомендуется ложиться не позже 23:00, спать в прохладном помещении с плотными шторами (или в маске для сна), не менее 7–8 часов в сутки», — объяснила Тюрина.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки