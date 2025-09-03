Врач Тюрина сообщила о способах восстановления организма после лета
Врач рекомендовала есть простые блюда, приготовленные на пару или в духовке, отказаться от чрезмерного употребления фруктов, не забывать утром натощак пить теплую воду с лимоном и помнить о регулярной физической активности.
Также Ирина Тюрина напомнила о важности полноценного сна.
«Осенью особенно важно восстановить биоритмы, поскольку именно во сне активно работают механизмы детоксикации и гормональной регуляции. Рекомендуется ложиться не позже 23:00, спать в прохладном помещении с плотными шторами (или в маске для сна), не менее 7–8 часов в сутки», — объяснила Тюрина.
Иллюстрация к статье:
