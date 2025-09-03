Врачи рассказали о причинах возврата веса после диет

Люди часто сталкиваются с тем, что сброшенные килограммы возвращаются спустя месяцы и годы: биология тела «тянет» массу к прежним значениям за счет гормональной и метаболической адаптации.«Это не в том, что вы сделали что-то не так. Задача организма — вернуть человека к исходной массе. Для части пациентов циклы «йо-йо» становятся хроническими, а риск сопутствующих болезней при ожирении делает проблему вопросом качества и продолжительности жизни», — сказала врач Массачусетской больницы общего профиля и преподаватель Гарвардской медицинской школы Фатима Коди Стэнфорд.Научные данные подтверждают: резкое похудение запускает долговременную «настройку» обмена веществ. Установлено, что через шесть лет после экстремальной потери веса базовый метаболизм людей оставался замедленным, а уровень лептина — сниженным, что усиливало чувство голода и тянуло массу вверх.Параллельно исследования указывают на роль «памяти жировой ткани». У адипоцитов сохраняются эпигенетические следы прежнего ожирения даже после снижения массы, что меняет работу клеток и реакцию на метаболические стимулы, облегчая набор веса при возврате к калорийному рациону. Похожие сигналы фиксировали и в иммунных клетках жировой ткани, что может усиливать воспаление при повторных циклах массы.Согласно данным издания, даже современные препараты для снижения веса не устраняют этих «настроек» тела: при прекращении приема агонистов GLP-1 пациенты обычно набирают часть утраченных килограммов, показывают расширенные данные клинических наблюдений. Эксперты подчеркивают, что медикаменты и хирургия могут быть уместны для отдельных групп, но устойчивый результат требует длительной тактики — от коррекции питания и сна до умеренной физической активности без экстремальных нагрузок.Генетические факторы также повышают вероятность набора массы: наследуемые варианты сотен генов могут задавать более высокий «весовой коридор». Однако окружение, доступ к еде, стресс и поведенческие привычки остаются управляемой частью уравнения.«Важен не разовый рывок, а поддерживаемые изменения», — отмечают собеседники издания, советуя избегать «аварийных диет» и строить план вместе с врачом с учетом медпоказаний и рисков.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки