Врач назвал кардинально меняющую здоровье в лучшую сторону привычку
По словам Шишонина, максимального оздоравливающего эффекта помогает достичь ходьба в ускоренном темпе, которой можно заниматься от получаса до часа в день. Врач порекомендовал приучиться ходить чуть-чуть быстрее, чем человек ходит обычно. «Как будто вы куда-то спешите. Таким образом достигается максимальный оздоравливающий эффект», — объяснил он.
Шишонин подчеркнул, что все ведущие медицинские исследования подтверждают большую пользу ходьбы в ускоренном темпе.
Иллюстрация к статье:
