Нутрициолог Попова: польза рыбы не зависит от цены

Польза рыбы не зависит от цены. Можно найти продукт, который стоит недорого и насыщает организм витаминами так же, как и дорогой, рассказала нутрициолог и парафармацевт Юлия Попова.Эксперт перечислила виды недорогой и полезной рыбы.Сельдь – главный бюджетный источник жирных кислот омега-3, благодаря которым организм легче справляется с воспалениями, а сосуды становятся крепче. В 100 граммах этой рыбы находится суточная норма витамина D. Также она содержит йод, который улучшает здоровье щитовидной железы, и витамин В12, который положительно влияет на нервную систему, рассказала эксперт.Также омегой-3 и витамином В12 богата скумбрия. Она насыщает организм и дает полезные белки и жиры. По словам специалиста, достаточно съесть 150–200 граммов, чтобы получить нужную дозу нутриентов на целый день.Минтай содержит чистый белок с минимальным количеством жира. Вместе с этим в составе есть йод, витамины группы B и фосфор. Эксперт советует эту рыбу для тех, кто следит за весом и уровнем сахара в крови. Также продукт богат селеном – антиоксидантом, который защищает клетки от старения.В рыбе хек тоже минимальный процент жира и при этом большое количество витаминов В, А, С, Е и РР. Все эти полезные вещества благоприятно влияют на здоровье кожи, ногтей и волос, так как помогают вырабатывать собственный коллаген. Продукт отлично подходит для детского и диетического питания, посоветовала эксперт.В свою очередь, пикша дает чувство сытости на долгое время при минимальной калорийности. Белок, который в ней содержится, укрепляет кости и зубы. По словам нутрициолога, это идеальный вариант для ужина, если человек правильно питается и следит за своей фигурой.

